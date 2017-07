Lyon: Bacheliers avec la mention très bien, ils refusent la bourse au mérite

Des candidats au bac, Illustration. — LCHAM/SIPA

Pour obtenir la mention « Très Bien », il fallait obtenir une moyenne supérieure à 16 au bac

La bourse au mérite de la région s’élève à 500 euros

Ils sont quatre et ils ont appris ce mercredi que leur moyenne au bac allait de dix-sept à vingt et des poussières. S’ils ont de quoi être fiers, Emma, Jules, Lola et Robin ont décidé de marquer le coup par un geste fort. Ils refusent la bourse au mérite qu’offre la Région à tous ceux qui ont obtenu plus de seize sur vingt à l’examen. Du moins ils refusent ces 500 euros pour leur usage personnel.

Bien sûr, ils ne sont pas contre la bourse en elle-même, qui vient ponctuer trois années de travail et récompenser les efforts fournis. Non, ce qu’ils dénoncent, c’est le fait que cette gratification s’applique à tous les lauréats ayant obtenu les meilleures notes, sans distinction en termes de conditions de revenus.

« Injuste »

« Si nous avons décidé de faire ce geste, c’est parce que l’on trouve ça injuste », déclare Emma, tout juste diplômée. « On sait bien que le milieu social duquel on vient favorise ou non les résultats scolaires, nous n’avons pas besoin de cet argent », ajoute-t-elle.

Cette réflexion, ils l’ont entamée dès le mois de septembre et ces quatre lycéens s’étaient dit qu’ils reverseraient leurs gains à des associations s’ils obtenaient la fameuse mention. Un pari qui s’est donc avéré payant pour eux. En marge de l’examen final, ils ont donc décidé de rédiger une lettre à Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes, pour dénoncer l’injustice sociale d’une telle bourse et pour interpeller sur les coupes de subventions dans le milieu associatif.

Les quatre jeunes gens ont fait leur recherche. Dans leur lettre, ils citent des dizaines d’associations impactées par ces restrictions budgétaires et mettent en avant les chiffres de l’opposition au Conseil régional (580 licenciements dans le milieu associatif en deux ans). Pour eux, ces hommes et ces femmes assurent une mission d’intérêt général. Sans eux, le lien social entre les citoyens serait en péril.

Envie, mais pas besoin

Emma, Jules, Lola et Robin ont donc décidé de reverser leurs bourses au réseau Rhône-Ain-Saône, qui regroupe les MJC de l’Ain, du Rhône et de la métropole de Lyon. Si, à l’origine, ils n’étaient que quatre à vouloir faire cette concession, ils sont maintenant plus d’une dizaine à faire don, partiellement ou pleinement, de leur récompense.

Un engagement significatif pour des jeunes gens âgés de dix-sept à dix-huit ans, mais lorsque l’on demande à Emma si elle ne pense pas mériter cet argent, sa réponse est claire. « Nous en avions peut-être envie, mais certainement pas besoin. L’idée de justice sociale s’est imposée face à nos désirs personnels ».