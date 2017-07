EN DIRECT. ASSE-Nyon: Les Verts encore punis par une contre attaque suisse (1-3)... Premiers sifflets de la saison

19h: Alors la compo pour cette première mi-temps à Sainté: Maisonnial dans les buts, Lacroix et Nade en défense centrale. Dabo et Mbengue sur les côté, Lemoine et Clément en milieux déf, puis Nordin à droite, Hamouma en 10, Ghezzali à gauche et Maupay en pointe. 4-2-3-1 donc.