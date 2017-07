OL: Transfert record ou pas, Alexandre Lacazette va bien rejoindre Arsenal et non l'Atlético Madrid

Alexandre Lacazette aura bien disputé son dernier match sous le maillot lyonnais lors de la 38e journée de Ligue 1 face à Nice, le 20 mai. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Alexandre Lacazette était pressenti à l’Atlético Madrid dès la fin du mois de mai

Mais la sanction du TAS à l’encontre du club madrilène a changé la donne et l’attaquant lyonnais se dirige plutôt vers Arsenal

Le montant du transfert devrait se situer entre 45 et 50 millions d’euros, ce qui pourrait faire du Lyonnais le plus gros achat de l’histoire d’Arsenal

Tout le monde à Lyon avait beau s’y préparer depuis ses touchants adieux contre Nice (3-3), le 20 mai, le coup reste dur à encaisser. Plusieurs médias ont en effet assuré ce dimanche qu’un accord avait été trouvé entre l’OL, Alexandre Lacazette et Arsenal afin que le meilleur buteur lyonnais rejoigne le club londonien dans les prochains jours. Les supporters de l’OL avaient pu reprendre espoir après le coup de théâtre lié au maintien de la sanction du Tribunal arbitral du sport (TAS) à l’encontre de l’Atlético Madrid, où le transfert du Guadeloupéen semblait quasiment acté.

Arrivée de Traoré, perte de Tolisso, départ de Ghezzal, Lacazette s'en va... montagne russe des émotions là. — .. (@Yoannderson) July 2, 2017

Après les départs conjugués de son ami Samuel Umtiti (Barça) il y a un an, puis Corentin Tolisso (Bayern) et Maxime Gonalons (AS Roma) ces dernières semaines, Alexandre Lacazette imaginait plus que jamais son avenir loin de Lyon, malgré ce contretemps. Arsenal a su en profiter avec une somme s’annonçant très importante, puisque le Telegraph annonce un accord pour une offre de 53 millions d’euros assortie de bonus pouvant atteindre 7 millions d’euros.

L'OL va battre son record de vente sur un mercato après le départ de Lacazette . 1ère opération avec Arsenal depuis Wiltord le 31 août 2004 — Stats Foot (@FekirNabilon69) July 2, 2017

« Une fourchette comprise entre 45 et 50 millions d’euros »

Cela ferait du (quasi) ex-attaquant lyonnais à la fois la plus grande vente de l’OL (devant Corentin Tolisso) mais aussi l’investissement le plus conséquent de toute l’histoire d’Arsenal, devant les 47 millions d’euros pour Mesut Ozil (Rela Madrid) en 2013. Si l’OL a confirmé ce dimanche soir au Progrès que « le transfert d’Alexandre Lacazette à Arsenal pourrait être acté d’ici un ou deux jours », il a tenu à apporter une précision.

OL | Lacazette : transfert conclu à Arsenal d’ici un jour ou deux https://t.co/mFC8kw8Ty7 via @Le_Progres pic.twitter.com/REwtaYmLQ7 — Le Progrès (@Le_Progres) July 2, 2017

« Les 67 millions (incluant 12 millions de bonus) annoncés par des sources anglaises et relayées constituent une somme impossible et pas réaliste. La première offre transmise par Arsenal a été de 45 millions. Et le transfert se fera sur une fourchette comprise entre 45 et 50 millions. Etre proche des 50 millions est quelque chose d’unique », a souligné l’OL au Progrès. Une chose est sûre, le TAS a probablement changé le sort de la carrière d’Alexandre Lacazette, qui aura pour mission de replacer Arsenal sur le podium en Premier League, tout en visant peut-être une finale de Ligue Europa… au Parc OL.