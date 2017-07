Lyon: Les opposants à l'autoroute A45 ne désarment pas et se rassemblent par milliers

MANIFESTATION Entre 2.500 et 10.000 personnes se sont réunies dimanche pour dénoncer le projet de construction de cette futur autoroute, perçue comme une catastrophe écologique...

Entre 2.500 et 10.000 personnes se sont rassemblées dimanche 2 juillet pour dénoncer le projet de la future autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon — Capture écran twitter NoPaser45

Entre 2.500 et 10.000 personnes se sont réunies dimanche pour protester contre le projet de construction de la future autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon

Le conseil d’Etat vient de valider le décret de concession au groupe Vinci

La mobilisation de milliers d’opposants à la future autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon, depuis samedi à Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône), a été marquée dimanche par l’arrivée d’une centaine de tracteurs qui ont formé le message géant « Non A 45 », selon des sources concordantes.

Pari tenu : l'opposition à l'inutile autoroute #A45 grandit ! Ce WE 8 à 10 000 personnes sont venues dire #NonA45 ! https://t.co/bTNLEMfP1d pic.twitter.com/WZ1ebizoQT — NoPasarA45 (@NoPasarA45) July 2, 2017

« C’est une mobilisation en forte hausse par rapport aux rassemblements précédents organisés en juillet et septembre de l’année dernière », a déclaré le porte-parole de la coordination des opposants, Maxime Combes, estimant le nombre des participants sur le week-end jusqu’à 10.000 personnes contre 2.500 pour la préfecture.

Un rappel au gouvernement

« Le message envoyé aujourd’hui est un rappel au gouvernement et aux autorités locales comme quoi cette autoroute ne doit pas être construite au nom des engagements qui ont été pris par l’exécutif français en matière de climat et d’environnement », a-t-il ajouté, soulignant que l’opposition à ce projet passera par « tous les recours possibles au niveau juridique et par les mobilisations citoyennes sur le terrain ».

Prise de parole du Collectif paysan GRAND RASSEMBLEMENT contre le projet d'autoroute #A45 Toutes& tous unis #NonA45 pic.twitter.com/4v7rZ3qRxC — NoPasarA45 (@NoPasarA45) July 2, 2017

Prises de parole de clôture de ce beau week-end qui augure d'une grande et forte mobilisation contre #A45, autoroute inutile et imposé pic.twitter.com/6CUPCNWeU2 — Nikolaz (@NikolazN) July 2, 2017

Venus des 109 communes concernées par les 47 km de tracé de l’A45, les opposants manifestaient depuis samedi « au nom de l’intérêt général et de la transition écologique ». Certains sont notamment venus samedi depuis Lyon en vélo dans le cadre d’une « vélorution » alors que d’autres sont arrivés dimanche matin au volant de 120 tracteurs qu’ils ont disposés dans un champ pour former le message « Non A 45 », visible depuis les airs.

Le Conseil d’Étata validé cette semaine le décret de concession au groupe Vinci de l’A45, qui doit doubler l’actuelle A47, souvent saturée et réputée dangereuse. Mais pour la coordination des opposants, l’avis du Conseil d’Etat « ne vaut pas signature du gouvernement ».

Prises de paroles des paysannes et paysans du collectif de résistance à #A45 .Près de 10 000 personnes pour dire non à cette autoroute. pic.twitter.com/Kg0wraKGGW — Laurent Pinatel (@LaurentPinatel) July 2, 2017

Hulot reste flou sur le sujet

En marge d’un déplacement à Lyon lundi, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot avait déclaré pour sa part vouloir « évaluer d’abord la pertinence des arguments des uns et des autres » et « les situations juridiques ».

Le coût de construction de ce tronçon, déclaré d’utilité publique en 2008, est évalué à 1,2 milliard d’euros, financé pour un tiers par Vinci et deux tiers par l’État et les collectivités locales.