Du ski alpinisme au trail, comment la Pierra Menta a réussi à se décliner l'été

La Pierra Menta été, c’est au total 70 km à parcourir en trois jours dans le Beaufortain, avec tout de même 7.000 mètres de dénivelé positif

290 binômes sont inscrits cette année pour cette nouvelle aventure de trail, qui fait office de « petite sœur » de l’emblématique édition hivernale de ski alpinisme

Le club omnisports d’Arêches-Beaufort (Savoie) a profité en mars 2015 du 30e anniversaire dela Pierra Menta, course majeure de ski alpinisme, pour songer à une version estivale. Deux ans plus tard, le succès du pari est symbolisé par une donnée : il n’a fallu qu’une heure pour que l’épreuve affiche complet lors de l’ouverture des inscriptions le 5 janvier.

« Il nous fallait copier-coller la formule hivernale »

De vendredi à dimanche, 290 binômes (contre 180 lors de la première édition) vont se défier dans le Beaufortain, en compilant au total 70 km et pas moins de 7.000 m de dénivelé positif. « Au départ, on songeait à un trail sur une seule journée, reconnaît l’organisateur Nicolas Blanc. Mais ce n’est pas la vraie identité de la Pierra Menta. Il nous fallait copier-coller la formule hivernale, à savoir une course avec un gros dénivelé et des passages techniques sur plusieurs jours, le tout par équipe. »

C’est notamment cette caractéristique qui rend la Pierra Menta été si singulière dans le monde du trail. « Plus encore que les relais, j’aime beaucoup les courses en binôme, indique Carline D’Haëne, qui va participer pour la deuxième année consécutive avec sa petite sœur Gwenaëlle. Quand on est dans le dur, l’autre est là pour nous relever et ça aide beaucoup. »

En route pour la Pierra Menta Eté!!



Pour une fois On passe de "allez papa" a "allez maman" pour les 3 prochains jours!! #timetoplay pic.twitter.com/s6lqmFzbwo — François D'haene (@francoisdhaene) June 29, 2017

L’ultra-trailer népalais Dawa Dachhiri Sherpa sera dans le Beaufortain

C’est aussi en partie cette formule qui a séduit Ludovic Pommeret, vainqueur de l’UTMB l’an passé et inscrit pour la première fois sur la Pierra Menta été (après 12 participations l’hiver). « Bon, on ne va pas se raconter notre vie comme si on était en randonnée, sourit celui qui vise un podium aux côtés de Léo Viret. Mais comme on est ensemble durant trois jours, il y a beaucoup plus d’échanges dans les temps communs hors course que lors d’un trail classique. Et puis c’est intéressant de se chercher un partenaire pour former un duo homogène. »

Mais aussi résistant afin de supporter l’arête mythique du Grand Mont (2.680 m), des passages de via ferrata ou un couloir impressionnant avec 350 m de dénivelé positif… sur 600 m. Même le célèbre ultra-trailer népalais Dawa Dachhiri Sherpa a tenu à être de la partie dans le Beaufortain.

