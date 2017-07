Vénissieux: Une bombe américaine contenant 250 kilos d’explosifs désamorcée mardi

Illustration d'une bombe datant de la seconde guerre mondiale. — AFP

Ce n’est pas la première fois qu’une telle découverte est faite à Vénissieux (Rhône). Il y a quelques jours, une bombe américaine de la seconde guerre mondiale, contenant 250 kg d’explosif, a été retrouvée sur un chantier de la commune.

Le désamorçage de cet engin explosif, qui depuis sa découverte, a été enterré sous plusieurs mètres de terre par mesure de sécurité, a été programmé par les autorités au mardi 4 juillet. Une opération minutieuse qui va entraîner la mise en place de deux périmètres de sécurité dans la ville.

De 7 h 30 à la fin de matinée

« Le système d’amorçage de l’engin étant sensible, la bombe, qui contient environ 250 kg d’explosif, ne peut être déplacée ou transportée en l’état », précise la préfecture du Rhône. Un premier périmètre de 150 mètres autour de l’engin, retrouver sur un terrain situé à l’angle de l’avenue Duclos et de la rue du Docteur Coblod, va entraîner l’évacuation de 278 logements, commerces et bureaux.

L'engin a été retrouvé à l'angle de la rue Coblod et de l'avenue Duclos à Vénissieux. - Google Maps

Les personnes vivant ou travaillant dans ce périmètre devront avoir quitté les lieux à 7 h 30 au plus tard mardi, en veillant à fermer les volets tout en laissant les fenêtres ouvertes. Les riverains, informés ces derniers jours par les services de la ville, pourront, si besoin, être accueillis en mairie de Vénissieux où la prise en charge des habitants est prévue. Une navette TCL, positionnée à l’arrêt de bus Coblod-Saint-Exupery, permettra à ceux qui le souhaitent de gagner l’Hôtel de Ville.

Une grosse zone de confinement

Un second périmètre de 500 mètres autour de l’engin est également prévu. Les ménages occupant les 1.788 logements recensés sur ce secteur devront rester confinés (volets clos et fenêtres ouvertes) dès 7 h 30 et jusqu’à la fin du déminage prévue en fin de matinée. « Le début de l’opération sera signalé par un coup de sirène et la fin par deux coups de sirène », ajoute la préfecture.

Le temps du désamorçage, le trafic de la ligne de bus 35 sera interrompu dans le secteur et la circulation automobile sera déviée. Toutes les informations pratiques liées à cette opération sont à retrouver surle site de la mairie de Vénissieux.

En août 2015, déjà, la découverte d’une bombe de la seconde guerre, avait nécessité un désamorçage dans des conditions similaires.