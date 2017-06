Lyon : Un couple victime d’une violente agression homophobe lors de la fête de la musique

Le couple dénonce une agression homophobe d'une grande violence. Illustration. — FRED TANNEAU / AFP

Il a décidé de briser le silence pour dénoncer ces agressions encore trop nombreuses. Au soir de la Fête de la musique, Boris et son compagnon ont été passés à tabac à Lyon, alors qu’ils se promenaient dans la rue main dans la main.

Ce 21 juin, ce Stéphanois et son ami Alfredo passent la soirée tranquillement sur les quais du Rhône. Vers 2 h 30 du matin, sur le chemin du retour, ils rencontrent l’un de leurs amis, s’arrêtent pour échanger quelques mots avec lui et croisent alors la route d’une jeune fille et de deux garçons d’une vingtaine d’années, visiblement animés par la volonté d’en découdre.

Très vite, la jeune fille commence à les insulter. Des propos à caractère homophobe, selon Boris, qui s’est confié à France Bleu. Le couple décide de rien dire puis finit par répondre. « Et là, les deux gars ont commencé à nous taper. Ça a été très violent », raconte le Stéphanois.

Des insultes lors de l’interpellation

Un déferlement de violence s’abat sur le couple. Alfredo est frappé à la tête avec une bouteille tandis que son compagnon essuie des coups si violents à la jambe qu’il finit par s’effondrer à terre, le tibia brisé. L’intervention d’une brigade de police met fin à leur supplice. Pendant leur interpellation, la jeune fille aurait continué de les insulter. « Tu as mal hein sale PD ! », aurait-elle lâché.

Hospitalisé en urgence et opéré dans la nuit, Boris, victime d’une double fracture tibia péroné, a subi une incapacité temporaire de travail de 45 jours. « Quand on voit comme ça s’est terminé, on s’est dit qu’on n’aurait peut-être pas dû répondre et baisser les yeux. Et puis en fin de compte, je ne regrette pas parce qu’il n’y a aucune raison que ça se passe comme ça », explique Boris, qui est sorti de l’hôpital mais est toujours très fatigué.

Un Stéphanois et son compagnon violemment frappé à #Lyon : témoignage après une agression #Homophobe présumée.https://t.co/33WrYKkERa pic.twitter.com/NdnJjHA4Gp — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 28, 2017

« La lutte continue »

Encore sous le choc une semaine après les faits, le jeune homme a expliqué vouloir témoigner pour montrer que malgré « le discours ambiant très positif par rapport à l’intégration et aux droits des homosexuels », les agressions comme celle-ci continuent d’exister. « La lutte continue », lâche Boris.