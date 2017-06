VIDEO. «Le défi sportif d’une vie»… Spartan Race offre à la France son Ultra Beast

AVENTURE Morzine va accueillir samedi la plus redoutable épreuve de Spartan Race, avec 40 km et une soixantaine d'obstacles, le tout avec plus de 2.000 m de dénivelé positif...

Un concurrent ici lors de l'édition précédente de Spartan Race à Morzine, en 2016. — Reebok Spartan Race

400 acharnés des courses proposées par Spartan Race ne tiennent plus en place avant de découvrir l’Ultra Beast, présentée pour la première fois en France samedi

Heureuse élue, la commune de Morzine présente la particularité de fournir plus de 2.000 m de dénivelé positif pour cette épreuve extrêmement difficile

Courir 40 km en montagne, avec au passage plus de 2.000 m de dénivelé positif, ce n’est déjà pas à la portée de grand monde. Mais ajoutez à cela une soixantaine de redoutables obstacles et vous aurez un aperçu de ce qui attend les 400 inscrits au premier Ultra Beast lancé par Spartan Race en France, samedi (7h30) à Morzine (Haute-Savoie).

« Cette course sera extrêmement épuisante et tous les participants devront aller puiser au bout d’eux-mêmes », prévient Olivier Castelli, directeur de Spartan Race en France. Véritable « communauté » avec 60.000 finishers dans l’Hexagone depuis 2013, le leader mondial des courses à obstacles attire pas moins de 7.500 amateurs au total ce week-end à Morzine (sur quatre épreuves), contre 4.000 l’an passé.

Le spectre de la barrière horaire

Parmi eux, certains acharnés sont adeptes de la Trifecta, à savoir l’enchaînement de trois épreuves, si possible regroupées en deux jours. Une centaine de participants à Morzine vont ainsi se coltiner une Beast (20 km et 30 obstacles) et un Sprint (7 km et 20 obstacles) samedi puis une Super (13 km et 25 obstacles) dimanche.

>> A lire aussi : Sur les traces de la Spartan Race, un phénomène pour «les décathloniens modernes»

Mais ces timbrés de l’exploit sportif en cachent bien d’autres. Comme la plupart des Spartans ayant opté pour l’Ultra Beast et venant du monde entier (Etats-Unis, Angleterre, Italie, Autriche…), Estelle Tuaz-Torchon (45 ans) se sait « face au défi sportif d’une vie ». « Ce qui me stresse le plus, c’est cette barrière horaire qui n’existe pas dans les épreuves plus courtes, évoque la Haut-Savoyarde. Je dois essayer de construire une tactique de course pour finir en 11 heures. »

« Une prépa spécifique indispensable » pour faire partie des finishers

Passionnée de haute montagne mais aussi de biathlon, elle applique ici la même technique en décélérant avant les obstacles comme à l’approche du pas de tir. « On sait toujours à peu près comment réagit le corps en courant, complète Olivier Castelli. Mais là, la grosse difficulté est de repartir en ayant perdu beaucoup d’énergie à porter par exemple un sac de 20 kg sur un kilomètre. C’est pourquoi même de bons trailers n’ont aucune chance sur l’Ultra Beast s’ils ne font pas de crossfit ou s’ils n’ont pas de préparation spécifique pour franchir des obstacles. » On le croit sur parole.