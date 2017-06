Lyon: Elle échappe à un viol sous le tunnel de Perrache

Un brassard de police. Illustration. — Witt - Sipa

Une jeune femme de 22 ans a été agressée, durant la nuit de samedi à dimanche, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Alors qu’elle marchait à 3 heures du matin sous le tunnel de Perrache, elle a été abordée par un homme lui réclamant une cigarette.

Arrêté par une patrouille de police qui circulait dans le quartier

L’individu s’est alors jeté sur elle avant de la ceinturer et de la faire tomber au sol, indique Le Progrès. Il a ensuite tenté de la violer. Un cycliste, alerté par les cris de la victime, est intervenu pour stopper l’agresseur et le faire partir. Ce dernier a été arrêté quelques minutes plus tard par une patrouille de police qui circulait dans le quartier.