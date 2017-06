VIDEO. Musique: On vous présente les cinq concerts immanquables de Jazz à Vienne

Lianne La Havas, ici lors d'un concert en février à Londres, sera au théâtre antique de Vienne le 10 juillet. — Goodgroves/Shutterstock/SIPA

Le lancement de Jazz à Vienne, jeudi au théâtre antique, est toujours un rendez-vous majeur de l’été culturel en Auvergne Rhône-Alpes

Nous avons épluché toute la programmation afin de vous indiquer nos cinq soirées coups de cœur dans cette 37e édition

Au vu de la diversité de sa programmation, la 37e édition de Jazz à Vienne semble plus que jamais à même de convaincre de nombreux publics à partir de jeudi. Voici la sélection des cinq coups de cœur de 20 Minutes.

Ahmad Jamal le 30 juin

« L’Architecte » ou « le Prophète », surnommez-le comme bon vous semble. Ahmad Jamal est en tout cas une légende pour les amateurs de jazz. Longtemps dans l’ombre de l’incontournable Miles Davis, ce pianiste américain de 87 ans est de retour en haut de l’affiche à Jazz à Vienne vendredi, six années après son dernier passage.

Il n’est plus question ici du mémorable enregistrement public At the Pershing : but not for me (1958) mais de Marseille, une ode à la cité phocéenne publiée ce mois-ci. Il accueille pour l’occasion à ses côtés le rappeur Abd Al Malik et la Franco-béninoise Mina Agossi. Une grande soirée en perspective, avec le trompettiste Christian Scott en ouverture.

De La Soul le 1er juillet

Pour beaucoup de Lyonnais, De La Soul évoque avant tout un incroyable concert gratuit sur la place des Terreaux lors de l’Original Festival en avril 2010. Le trio hip-hop new-yorkais a sorti un 8e album And the anonymous nobody en 2016. Et quel alléchant plateau samedi avec notamment MC Solaar et Arsenik en version symphonique en première partie.

>> A lire aussi : VIDEOS. Festival: Mc Solaar, Abd al Malik, De la Soul...Le hip-hop s'invite à Jazz à Vienne

Larry Graham le 8 juillet

Avec le Graham Central Station et son fondateur Larry Graham, références de la funk des années 70, ça sent le bel hommage festif à Prince, disparu l’an passé. Le bien nommé Marco Prince (FFF) et la brillante Jeanne Added seront également de la partie pour ce rendez-vous consacré au Kid de Minneapolis.

Lianne La Havas le 10 juillet

OK, la présence de Mary J. Blige sera déjà un événement, le 10 juillet au théâtre antique. Mais découvrir la nouvelle « Queen of soul » Lianne La Havas lors d’un concert solo est encore plus exaltant. À seulement 27 ans, la chanteuse anglaise a déjà marqué les esprits avec Blood (2015), qui n’est pas sans évoquer Jill Scott ou Lauryn Hill.

Seu Jorge le 13 juillet

Le concept All Night jazz, avec jazz, café et croissants de 20h30 à 6 heures du matin, est un remarquable classique du festival pour boucler chaque édition. Cette année, la présence de Seu Jorge va y ajouter du piquant. 13 ans après le film La Vie aquatique, le chanteur brésilien nous ressort ses superbes reprises de David Bowie en portugais.

De 22 à 48 euros. A 20h30 du 29 juin au 13 juillet au théâtre antique de Vienne. Programmation et réservation ici.