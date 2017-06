Ain : La fête familiale dégénère, des policiers tabassés

Les policiers ont été roués de coups. Illustration. — FRED TANNEAU / AFP

Quand ils se sont rendus rue Jean-Rostand à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, vers 23h30 samedi 24 juin, les policiers ne s’attendaient certainement pas à faire face à une telle violence.

Ce soir-là, plusieurs personnes s’en sont prises aux forces de l’ordre. Parmi elles, quatre hommes âgés de 20, 38, 42 et 56 ans ont été placés en détention provisoire lundi en attendant d’être jugés au mois de juillet.

Après avoir reçu plusieurs appels des riverains se plaignant du bruit, une équipe de police secours s’était déplacée jusqu’au pavillon à l’origine du vacarme.

Bouteilles de verres et projectiles

Une fois arrivés sur place, les agents ont été confrontés à une quinzaine de personnes remontées qui n’avaient manifestement pas envie que leur fête familiale prenne fin.

Selon Le Progrès, les menaces laissent alors rapidement place aux gestes et une première bousculade survient. Dès lors, c’est un déchaînement de violence. L’un des fêtards s’empare du pistolet à impulsion électrique d’un des agents. Les policiers sont ensuite roués de coups et reçoivent des bouteilles en verre et autres projectiles durant la mêlée. Un autre des agresseurs aurait également subtilisé la matraque télescopique de l’un des fonctionnaires pour s’en servir contre lui.

Des renforts ont dû être mobilisés pour mettre fin à la bagarre générale et parvenir à interpeller les agresseurs présumés.