A Lyon, Nicolas Hulot reste flou sur l'avenir de l'A45

Des déclarations qui vont sans doute laisser sur leur faim les partisans et les opposants de l’A45. Lors d’un déplacement ce lundi à Lyon, le ministre d’État de la transition écologique et solidaire s’est exprimé sur ce projet autoroutier, évoqué depuis trente ans, et qui semble aujourd’hui bien engagé.

Alors que cette semaine débute entre Lyon et Saint-Etienne une marche de protestation contre ce projet d’infrastructure, Nicolas Hulot a indiqué qu’il prendrait le temps de se faire sa propre « opinion et de recevoir les acteurs » concernés.

« Il y a des choix à faire dans les investissements. On ne va pas pouvoir tout faire. Soit on considère que l’engagement climatique est un petit engagement parmi d’autres, soit on considère effectivement que c’est l’enjeu majeur du XXIe siècle et qu’il y a un certain nombre de priorités qui vont s’inverser », a ajouté le ministre, en marge d’une visite au Confluent.

Le quartier Confluence de Lyon, riche de solut° pour la ville durable: rénovat° énergétique, mixité, jardins partagés, navette électrique... pic.twitter.com/izO3uOYj6F — Nicolas Hulot (@N_Hulot) June 26, 2017

Le conseil d’Etat doit se prononcer dans les prochains jours

Des déclarations très générales et finalement peu éclairantes sur l’avenir de l’A45 censée relier en 48 kilomètres Lyon à Saint-Etienne. « Tout le monde a raison de s’inquiéter à ce stade puisqu’ils ne savent pas ce que l’on va décider », a ajouté le ministre, soucieux de privilégier les projets adaptés aux enjeux d’aujourd’hui.

« Je les inscris dans les enjeux du XXIe siècle qui n’ont rien à voir avec ceux du XXe siècle. (…) A partir de là, on verra. Les décisions qui avaient leur pertinence il y a trente ans n’ont peut-être plus leur pertinence aujourd’hui », a-t-il répondu au micro de France Bleu.

Depuis mardi dernier, le conseil d’Etat se penche sur la question du financement de l’A45 et doit se prononcer dans les prochains jours. Le projet doit ensuite passer par Matignon afin que le premier ministre valide ou non la faisabilité de cette infrastructure.