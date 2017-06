Porté par Parker et Batum, Lyon Basket devient Lyon Asvel féminin... et veut «rayonner en Europe»

Nicolas Batum, ce lundi à l'Hôtel de Ville de Lyon aux côtés de Tony Parker et de l'adjoint aux Sports de la Ville Yann Cucherat. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Trois mois après avoir repris Lyon Basket, le président de l'Asvel Tony Parker vient d'annoncer ce lundi sa nouvelle identité : Lyon Asvel Féminin

Maintenu en Ligue lors de la dernière journée de championnat, le club va repartir avec de nouvelles grandes ambitions, et Nicolas Batum comme directeur des opérations basket

« Il n’y a pas beaucoup de personnes prêtes à faire du mécénat en faveur du basket féminin. » Président de l’Asvel puis nouveau propriétaire du club féminin de Lyon Basket depuis trois mois, Tony Parker loue l’importance de son ami Nicolas Batum dans cet ambitieux projet commun. Lors d’une conférence de presse, ce lundi à l’Hôtel de Ville de Lyon, les deux stars NBA ont notamment annoncé le changement de nom de Lyon Basket, qui devient Lyon Asvel Féminin. Et ce avec un logo identique à celui de l’Asvel, mais en rose.

« C’était l’un de nos rêves à tous de prendre un club de basket », a rappelé « TP », qui a confié la direction générale de Lyon Asvel Féminin à Marie-Sophie Obama, qu’il avait rencontrée à l’époque de l’Insep. « J’ai eu un peu de mal à y croire mais il est formidable qu’un grand champion ait envie de développer un tel projet dans le sport féminin », apprécie cette ancienne joueuse professionnelle.

Mado Bonnet en attendant le Palais des Sports de Gerland ?

Maintenues dans l’élite dans les dernières secondes de la dernière journée (68-66 contre Angers), les Lyonnaises peuvent donc envisager un avenir plus radieux grâce à ses deux ambassadeurs de choc. « Ne vous attendez pas à ce qu’on soit champions de France dès la première saison, même si on accepterait ce scénario, sourit Marie-Sophie Obama. On va prendre le temps de construire notre projet. »

« L’objectif est de créer une famille », insiste Tony Parker, qui a annoncé que cet Asvel au féminin allait rester fidèle à la salle Mado Bonnet (Lyon 8e) tout en lorgnant à moyen terme sur le Palais des Sports de Gerland. Quant au nouveau directeur des opérations basket dans les deux entités, Nicolas Batum, la déclinaison au féminin était essentielle dans son choix.

Tony Parker, Marie-Sophie Obama, Yann Cucherat, Nicolas Batum et Gaëtan Muller ont présenté ce lundi le nouveau maillot de Lyon Asvel Féminin. - Lyon Asvel Féminin

Un ambitieux recrutement déjà bouclé

« Là où j’ai grandi, à Mondeville, le seul club professionnel était un club féminin, confie-t-il. Mon amour du basket a commencé par le basket féminin. Donc quand Tony m’a proposé le projet, c’était un oui catégorique car je tenais à aider ce basket féminin à rayonner en Europe. Je découvre le métier de dirigeant, je suis un peu le petit nouveau [à 28 ans], mais je suis motivé à 100 % pour aider ces clubs et les amener tout en haut. » Personnellement impliqués dans le recrutement chez les hommes comme chez les femmes, Tony Parker et Nicolas Batum ont déjà sérieusement renforcé Lyon Asvel Féminin.

Ils ont notamment permis la venue d’Ingrid Tanqueray et de Paoline Salagnac (Bourges), Marième Badiane (Mondeville), les Américaines Rebecca Allen et Haley Peters (passées par la WNBA) ainsi que l’entraîneur Valery Demory, l’actuel coach de Lattes-Montpellier, champion de France avec ce même club en 2014 et 2016. « Vous allez voir, on va vous surprendre car on va tous rayonner », promet Marie-Sophie Obama.