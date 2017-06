Lyon: La ville mesure la qualité de l'air intérieur dans ses écoles

Il est préconisé d'aérer les salles de classe, 15 minutes le matin et le soir (illustration) — JEFF PACHOUD / AFP

A partir du 1er janvier 2018, toutes les municipalités auront l’obligation de mesurer la qualité de l’air dans les écoles mais Lyon a préféré prendre les devants

Si aucune trace de pollution n’a été trouvée dans les 51 établissements déjà sondés, la qualité de l’air intérieur n’est pas bonne dans sept d’entre eux

Logement, transports, domicile, école, lieu de travail : Les gens passent 80 % de leur temps dans les lieux clos, et l’air qu’ils respirent n’est pas toujours bon. Partant de ce constat, la ville de Lyon a entrepris de mesurer la qualité de l’air intérieur dans ses écoles. A partir du 1er janvier 2018, toutes les municipalités auront l’obligation de le faire mais Lyon a préféré prendre les devants.

« Les sources potentielles de pollution dans les bâtiments sont nombreuses mais l’environnement extérieur est loin d’en être la principale cause », justifie Anne Brugnera, en charge de l’Education et de la petite enfance. Et d’ajouter : « Les appareils à combustion, les matériaux de construction, les produits de décoration comme la peinture ou les vernis, ont également leur part de responsabilité. »

Risque de maux de tête

Cinquante et un groupes scolaires ont déjà été sondés, selon trois indicateurs. Si aucune présence de polluants n’a été détectée, il s’est avéré que l’indice de confinement était au-dessus de la valeur limite dans sept établissements. Autrement dit, ces écoles ne sont pas assez ventilées et l’air trop peu renouvelé. Le risque encouru ? « Les capacités d’attention et d’apprentissage peuvent être perturbées, répond-on à la ville de Lyon. Les enfants se trouvent endormis ou peuvent avoir des maux de tête. »

Mieux aérer

La solution préconisée reste donc l’aération. « Il faut lutter contre les idées reçues. Rester calfeutrés à l’intérieur, même l’hiver, ne nous protège pas. Il faut aérer matin et soir. Cela permet d’apporter de l’oxygène, consommé par la respiration des personnes et de diminuer les polluants accumulés à l’intérieur quel que soit l’environnement extérieur », explique Anne Brugnera.

Des consignes ont été données aux personnels présents dans les écoles pour ouvrir les fenêtres chaque matin et soir pendant 15 minutes, mais aussi aérer les dortoirs après les siestes des petits et les salles de classe en période de travaux. D’autres études sont prévues pour les 80 autres groupes scolaires restant de la ville.