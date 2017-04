Lyon

FAITS DIVERS La voiture de l’équipage a percuté un poteau après une sortie de route…

Les secours n'ont rien pu faire pour le pilote de 31 ans (illustration). - Gilles Varela

M.L. avec AFP

Vendredi soir, un pilote automobile de 31 ans s’est tué après une sortie de route lors du rallye Lyon-Charbonnières. Son copilote a été blessé, a-t-on appris, samedi, auprès des pompiers.

Mort sur le coup

Six kilomètres après le départ, Anthony Perrin, originaire de Mâcon et licencié à l’Association sportive automobile des vins-Mâcon, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau électrique. L’accident a eu lieu entre Ternand et Valsonne, au Nord de Lyon. Il est décédé sous le choc, est-il précisé de même source, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

Son copilote Vincent Rigaud se trouvait coincé dans l’habitacle et a dû être désincarcéré par les pompiers. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lyon-sud mais ses jours ne sont pas en danger.

Ce 69e rallye Lyon-Charbonnières se disputait autour de Charbonnières-les-Bains, à l’ouest de Lyon.

Mots-clés :