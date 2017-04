Lyon

FAITS DIVERS Les syndicats ont dénoncé le fait qu'il soit «sorti de son cadre»...

Le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche est soupçonné d'avoir frappé un détenu qui refusait d'intégrer sa cellule. - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Caroline Girardon

Règlement de compte ? Pétage de câble ? Le directeur de la maison d’arrêt de Villefranche est soupçonné d’avoir frappé un détenu. Et ce sont les surveillants de l’établissement eux-mêmes qui l’ont dénoncé même si le prisonnier en question a porté plainte.

Dans les couloirs de Villefranche, on sait qu’Ahmed Louachi n’est pas « un enfant de chœur ». Le jeune homme a d’ailleurs écopé de douze ans de réclusion criminelle en décembre 2015 pour avoir participé au meurtre sanglant de Kevin et Sofiane à Echirolles dans la banlieue de Grenoble.

Un détenu virulent

On dit même de lui que c’est un « casse-c… », « un pénible ». Le 12 avril, il refuse de réintégrer sa cellule. « Il est devenu très virulent, comme il l’a déjà été à plusieurs reprises », raconte Dominique Verrière, secrétaire général de l’UFAP/UNSA. Et de poursuivre : « Il a fallu le menotter et le maîtriser. L’alarme a été déclenchée comme l’exige la procédure ». La directrice de la détention s’est rendue sur place. Plus surprenant : le directeur de l’établissement aussi « alors que dans les autres cas, il ne le faisait pas ».

La suite ? « Mon client ne l’a pas vu arriver mais il lui a asséné quatre coups de genou dans les jambes, selon ses dires. Il était pourtant entravé par les surveillants et se trouvait dans une position où il ne pouvait plus bouger », relate David Metaxas, avocat du détenu. « C’était de la violence gratuite. » Des propos confirmés par les agents pénitentiaires.

« Il n’était pas nécessaire de faire usage de la force. Quand même bien le détenu s’agitait, le directeur n’avait pas à intervenir lui-même. Il est clairement sorti de son cadre. On se demande ce qui a bien pu le motiver », s’interroge Dominique Verrière. Peut-être un contentieux remontant à l’époque où Louachi était incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier ? C’est en tout cas l’argument avancé par le prisonnier.

« Méthodes de vieille école »

« Eric S. était directeur de l’établissement à l’époque. Ils se connaissaient puisque mon client s’était plaint à plusieurs reprises de ses conditions de détention », souligne David Metaxas. Si la raison importe peu aux surveillants, la personnalité de l’accusé les interpelle davantage.

Car Eric S. c’est « la vieille école », un « rustre » qui n’est « pas tendre non plus avec ses agents ». Un « prétendu adorateur du respect de la procédure », « une oie blanche qui se comporte comme un voyou ». « Quand les coups viennent d’un directeur qui a pris l’habitude au fil des années de s’autoproclamer redresseur de tous les torts de la Pénitentiaire, ça ne cadre pas vraiment », lâche Dominique Verrière, désireux de « le mettre face à ses responsabilités ».

La direction régionale de l’administration pénitentiaire que 20 Minutes a contactée, a affirmé qu’un signalement avait été fait auprès du parquet de Villefranche et qu’une enquête interne était en cours, sans ajouter de commentaires.

