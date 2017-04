Lyon

LIGUE 1 L’entraîneur de l’ASSE Christophe Galtier a décidé d’écarter de son groupe Oussama Tannane, Nolan Roux et Bryan Dabo jusqu’à la fin de la saison...

Christophe Galtier reproche "un manque d'investissement et des problèmes de comportement" à Oussama Tannane - AFP

P. C.

Il fallait un signe fort au lendemain de la débâcle au stade Vélodrome ( défaite 0-4). Ce signe a pris l’allure d’un grand coup de balai dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne. Le coach des Verts Christophe Galtier vient purement et simplement d’écarter trois joueurs de son groupe jusqu’à la fin de la saison : Oussama Tannane, Nolan Roux et Bryan Dabo. Ils s’entraîneront désormais avec la réserve, en CFA 2. Et la décision est ferme et définitive. Selon les informations du Progrès, l’entraîneur leur reproche « un manque d’investissement ». Et même des « problèmes de comportement » pour Oussama Tannane.

L’AS Saint-Etienne va donc finir la saison de Ligue 1 avec un groupe pro resserré. L’équipe est actuellement septième du championnat avec 45 points. Soit à six points de la sixième place occupée par Marseille ; cette place pourrait être qualificative pour la Ligue Europa si la coupe de France est gagnée par l’AS Monaco ou le PSG.

Mots-clés :