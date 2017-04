Lyon

Caroline Girardon

Quarante mille supporters attendus dimanche au stade de Gerland pour la demi-finale de Champions Cup opposant Clermont-Ferrand au club irlandais de Leinster. Sans parler du match de foot le soir même entre Lyon et Monaco à Décines et de l’élection présidentielle.

Malgré la combinaison de ces trois événements et les échauffourées de la semaine dernière au Parc OL, la préfecture du Rhône n’a pas prévu de renforcer son dispositif de sécurité.

« Lyon-Monaco n’est pas considéré comme un match à haut risque car les supporters monégasques ne sont pas réputés pour être les plus virulents », indique une source proche du dossier. Ces derniers, acheminés en car, se rendront directement au stade et repartiront immédiatement après la rencontre. « Il s’agira du même dispositif que d’habitude ».

Dispositif policier « très sobre »

Pas d’inquiétude non plus du côté de Gerland où l’affiche européenne proposée n’est pas perçue comme « à risque ». « L’ambiance dans les matchs de rugby est traditionnellement plus festive et bon enfant. Contrairement à ce qui peut être fait pour le foot, il n’y aura pas de PC Sécurité », précise la préfecture, refusant de dévoiler le nombre d’agents mobilisés. Seul un « dispositif policier très sobre » sera déployé aux abords du stade.

La « priorité » du jour sera donc l’élection présidentielle. Mais là encore, on parle de dispositif « classique », à savoir des patrouilles de la Sécurité publique qui arpenteront les rues de Lyon et des unités Sentinelles, postées près des bureaux de vote, sans être pour autant statiques. « La vigilance sera surtout de mise en soirée », précise la préfecture du Rhône, qui craint que l’annonce des résultats puisse engendrer des débordements en centre-ville.

