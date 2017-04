Lyon

Cinq ans après son premier album, le groupe californien Electric Guest, qui s’est fait connaître en 2012 avec le tube This Head I Hold, est reparti en tournée dans toute la France, afin de faire découvrir au public son dernier opus Plural. Il fera escale jeudi soir au Transbordeur.

Mondo est sorti il y a cinq ans. Qu’avez-vous fait jusqu’à maintenant ?

Nous avons écrit. Beaucoup écrit. Mais pas toujours dans le bon sens. Nous avons notamment abandonné un album après avoir longtemps travaillé dessus. Il était trop sombre. Il ne convenait pas, même s’il reflétait sans doute nos sentiments de l’époque. Mais nous n’avons pas baissé les bras. Nous avons continué à écrire et nous avons fini par nous retrouver avec la chanson Dear to me.

N’est-il pas difficile de revenir lorsque vous êtes tant associés à un single spécifique (This Head I Hold) ?

Cela a été un succès énorme et il a fallu nous démarquer pour continuer à exister. Notre travail a dû évoluer. Mais nous sommes toujours très fiers de cette chanson et de la manière dont elle a été reçue par le public.

Quel est le ton de votre nouvel album ?

Plural est légèrement plus moderne musicalement parlant que Mondo, dans le sens où durant notre premier enregistrement nous avons utilisé plus d’instruments des années 1970 et 1980.

Comment le groupe s'est-il formé ?

J’ai rencontré Asa quand j’enregistrais chez lui avec l’un de ses colocataires. Le studio était dans le sous-sol et j’ai entendu sa musique qui résonnait dans la maison. Il m’a demandé de jouer avec lui et nous sommes devenus amis. J’ai continué à venir jouer sur de plus en plus de ses chansons jusqu’à ce que nous commencions à travailler avec Dangermouse. Puis, nous avons poursuivi à son studio durant un moment, et nous avons fini par décider de monter un groupe ensemble afin de jouer en live.

Vous jouez à Lyon jeudi, est-ce que vous voulez dire un mot sur votre spectacle ?

Lyon est une ville tellement magnifique ! Nous avons beaucoup joué à Paris dans le passé et nous avons toujours aimé le fait de pouvoir voir d’autres endroits de France. J’entends toujours des bonnes choses sur Lyon, et je suis excité de revenir.

