Lors d'un atelier pour les enfants organisé au Musée des Confluences à Lyon. - Yannick Saunier - musée des Confluences

Elisa Frisullo

Vous avez tenté de les épuiser le week-end de Pâques en les faisant cavaler sous le soleil en pleine campagne. Vous comptiez sur la chasse aux œufs et le trop-plein de chocolat pour vous laisser un peu de répit. Mais que nenni, vos marmots, infatigables eux, en redemandent. Pour vous aidez à les divertir pendant ces vacances d’avril, 20 Minutes a sélectionné des idées de sorties, des ateliers ou des spectacles réservés aux enfants ou aux familles.

A la découverte des créatures des fonds marins

De quoi se prendre pour un véritable océanographe. Du mardi au dimanche, à 16 h 30, les enfants âgés de 4 à 7 ans sont invités à embarquer à bord de l’Octopus II au musée des Confluences, dans le 2e arrondissement de Lyon. Au cours decet atelier baptisé Octopus, l’odyssée des bulles, les petits, plongés au cœur de cette base scientifique, seront invités à découvrir les habitants des fonds marins et à leur venir en aide au cours d’une multitude d’activités ludiques. Tarifs : 6 euros. Renseignements : www.museedesconfluences.fr.

@mdc_confluences belle visite magnifiques expositions un bon après-midi pic.twitter.com/mqV0cNqPsd — patricia borg (@borg_patricia) April 17, 2017

Partez à l’exploration de l’Ile du Beurre

Cette forêt fluviale est située près de Condrieu au sud de Vienne à Tupin-et-Semons dans le Rhône. Pendant les congés, plusieurs sorties sont proposées au public sur l’Ile du beurre. Ce jeudi à 9 h 30, les explorateurs d’un jour sont ainsi conviés à une sortie consacrée aux chants des oiseaux. Cris d’alerte, chant de séduction ou de défense du territoire ? Des animateurs vous aideront à décrypter les multiples sons entendus dans la nature. Le 25 avril, une visite de l’Ile est également organisée. Chacun pourra découvrir les secrets de ce site d’exception, ses richesses naturelles et observer les diverses espèces y vivant, à l’instar du martin-pêcheur et du héron cendré. Ces visites sont accessibles sur inscription au 04 74 56 62 62. Tarifs : 2 euros pour les enfants, 5 euros pour les adultes.

Atelier création au musée des tissus

Des tissus, de la peinture, des paillettes, des plumes et pompons… Le 25 avril, de 15 heures à 17 heures, les enfants de 7 ans à 12 ans pourront exprimer leur talent artistique lors d’un atelier proposé par le musée des tissus et des arts décoratifs (2e). Après une exploration des collections de l’établissement culturel, qui leur permettra de découvrir les différentes techniques et styles utilisés au travers les siècles, les jeunes visiteurs seront invités à réaliser leur propre création. Tarif : 12 euros. Sur réservation au 04 78 38 42 02 ou sur le site du musée.

L’univers se découvre à bicyclette

Une balade à vélo pour découvrir l’univers dans les rues de Vaulx-en-Velin. A l’occasion d’Ouf d’astro, la biennale du ciel et de l’espace programmée jusqu’au 28 avril au planétarium, une manifestation amusante et ouverte à tous est organisée à 11 heures et 14 heures mercredi, jeudi et vendredi. Le public est invité, dès 8 ans, à venir à vélo découvrir les différents lieux de la ville portant des noms d’étoiles. Au cours de leur périple entre Les balcons de Cassiopée, La voie lactée et Les Terrasses d’orion, les participants croiseront sur la route des personnages loufoques de la compagnie Il sera une fois.

