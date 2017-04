Lyon

FOOTBALL Probable partant cet été, Alexandre Lacazette ne manque pas de courtisans. L’Atlético de Madrid, l’AC Milan et le Borussia Dortmund sont déjà sur les rangs du buteur lyonnais, selon la presse étrangère.

Lacazette peut sourire, il a encore marqué - JEFF PACHOUD / AFP

P. C.

On le sait : Alexandre Lacazette va probablement quitter l’Olympique lyonnais cet été. Il en a exprimé le désir en février : « Si j’ai envie de partir ? Oui j’ai envie. Je pense que le bon moment est arrivé. » Et Jean-Michel Aulas lui a presque donné un bon de sortie : « Quand un joueur décide de partir dans un club prestigieux et de cœur, c’est très difficile de s’y opposer. »

Pour remplacer El Nino

Reste à savoir pour quel club, le buteur de 25 ans va s’envoler… Selon le journaliste italien de SkySport Gianluca Di Marzio, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone aurait fait de Lacazette sa priorité pour remplacer un Fernando Torres vieillissant et un Kevin Gameiro décevant. Les Colchoneros seraient même prêts à mettre le paquet (Jean-Michel Aulas réclame au moins 60 milliers d’euros), à condition, bien sûr, que le Tribunal arbitral du sport (TAS) lève leur interdiction de recrutement ; le club ayant été épinglé pour des transferts de joueurs mineurs.

Selon Bild, Alexandre Lacazette est la piste numéro une en cas de départ de Pierre Emerick Aubameyang. Il coûterait environ €60M pic.twitter.com/AVtLi42bnS — Dortmund France (@Dortmund_Fra) April 18, 2017

Deux autres grands d’Europe seraient également sur les rangs. Et voudraient casser leur tirelire pour l’homme aux 24 buts en 27 matchs de Ligue 1 cette saison. Il s’agit, selon les quotidiens Tuttosport et Bild, de l’AC Milan et du Borussia Dortmund. Le club allemand cherche, en effet, un remplaçant à Pierre-Emerick Aubameyang, qui est très convoité.

