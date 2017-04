Lyon

FOOTBALL FÉMININ Les joueuses de l'OL ont étrillé Hénin-Beaumont en demi-finale de la Coupe de France. Score : 0-10.

Alex Morgan a inscrit un quadruplé en demi-finale de la coupe de France. - Jérémy Laugier/20 Minutes

P. C.

Elles en avaient déjà planté 9 à trois reprises cette saison. Contre Sochaux, Guingamp et Zurich. Mais les joueuses de l’OL pouvaient manifestement être plus cruelles et plus dominatrices encore avec leurs adversaires. Elles l’ont prouvé ce dimanche.

Pendant que leurs homologues masculins tombaient dans le guet-apens bastiais, elles ont étrillé, à l’extérieur, le club d’inter-régional Hénin-Beaumont (0-10) en demi-finale de la coupe de France.

Alex Morgan se balade

La pépite américaine Alex Morgan s’est littéralement promenée lors du match en inscrivant un quadruplé, dont un somptueux lob pour le 8-0. Sa coéquipière Ada Hegerberg a, elle aussi, brillé, avec un triplé. Eugénie Le Sommer (doublé) et Amel Majri ont complété le carton.

Victoire 10-0 et direction la Bretagne pour la finale à Vannes! Photo avec mes bretonnes préférées ! 😊 #BZH @OL pic.twitter.com/QYWe4Avgql — Eugénie Le Sommer (@ELS_9_FRANCE) April 16, 2017

En finale, les Lyonnaises retrouveront leurs meilleures ennemies du Paris-Saint-Germain, qui ont éliminé Saint-Etienne. Le match se déroulera le samedi 20 mai à Vannes. «L’objectif du début de saison était le triplé et on est encore en course, se félicite l’attaquante Eugénie Le Sommer. On a obtenu ce que l’on était venu chercher. Maintenant, il va falloir conserver notre trophée. Avant cela, place à la Ligue des Champions.»

Samedi 22 avril, les joueuses de Gérard Prêcheur se déplacent en effet en Angleterre. Elles affrontent Manchester City en demi-finale aller de la ligue des Champions.

