Lyon

FOOTBALL Le latéral gauche a inscrit jeudi son premier but sous le maillot lyonnais...

Jérémy Morel a offert une victoire quasi inespérée aux Lyonnais au bout de la nuit. - JEFF PACHOUD / AFP

Jérémy Laugier

C’était quand même méchamment la grosse cote de la soirée. Comment imaginer que Jérémy Morel, latéral gauche si souvent décrié à Lyon pour ses limites sur le plan offensif, offre un succès en Ligue Europa avec son premier but depuis deux ans ? Une réalisation aussi lunaire que toute la soirée de l’OL contre Besiktas (de 0-1 à 2-1), d'autant qu’elle doit beaucoup à Fabri, auteur d’une bourde monumentale sur le coup.

[VIDEO] OL : Morel donne l'avantage aux Gones !

> Mais quelle boulette du gardien du Besiktas 😱😱😱#OLBEShttps://t.co/w3U13HNCmC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 13, 2017

« Son but prouve que c’était vraiment un match fou »

A l’évocation du premier but de la carrière lyonnaise de Jérémy Morel, son partenaire Lucas Tousart se marre aussitôt : « Ça part d’une très bonne intention de presser le gardien adverse. Son but prouve que c’était vraiment un match fou ». Un scénario inespéré qui permet à l’ancien Marseillais de retourner une partie du public lyonnais, même si la plupart des messages sont à prendre au 18e degré.

Les supporters du Besiktas ils ont fait 5000 km tout ça pour prendre un but de Jérémy Morel 😭😭😭 — Toto Jr. (@Toooto_13) April 13, 2017

Gagner un 1/4 de finale aller en Coupe d'Europe sur un but de Morel après qu'il ait pressé le gardien.



Highlight of the season — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) April 13, 2017

La réelle question est de savoir que foutait Jérémy Morel à ce moment du match, à cet endroit quand il a marqué 🤔



Faille spatio-temporelle. — Pompavelão 🇧🇷 (@RemBzhGone) April 13, 2017

Sur le but de Morel c'était comme ça dans ma tête pic.twitter.com/uJWT3evTx2 — Jéréminho (@Kid_Robinho) April 13, 2017

L’hommage appuyé de certains de ses coéquipiers est en tout cas plus authentique. « Jérémy se met minable à chaque match et je suis content qu’il ait mis ce but ce soir », confie notamment Anthony Lopes. Quand les dieux du foot veulent conduire l’OL à Stockholm en ce printemps 2017, ils ne font définitivement pas semblant.

Mots-clés :