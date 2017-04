Lyon

BRAQUAGE Il y a quatre mois, un braquage similaire avait eu lieu à Dardilly…

Illustration gendarmerie. - JAUBERT/SIPA

Elisa Frisullo

Une opération spectaculaire, visiblement minutieusement préparée. Ce mercredi, vers 9 h 30, un fourgon banalisé transportant de l’or et des bijoux a été braqué à la Tour-de-Salvagny, près de Lyon.

Alors que le fourgon circulant sur l’A89 dans le sens Lyon/Tarare s’apprêtait en rejoindre la sortie Lentilly/Lozanne, il a été bloqué par deux véhicules arrivés en sens interdit, puis un troisième venu en renfort.

L’équipe de malfaiteurs, armée de fusil d’assaut, selon Le Progrès, a alors menacé les deux convoyeurs et a fait main basse sur leur chargement. Les braqueurs ont ensuite incendié leurs trois voitures et le fourgon et ont pris la fuite à bord d’un quatrième véhicule.

Des barrages mis en place

Le montant du butin n’a pas été communiqué. Les convoyeurs, choqués, n’ont pas été blessés. Des barrages ont été mis en place sur la région par la gendarmerie et un hélicoptère survole actuellement la zone pour tenter de repérer et d’interpeller les malfaiteurs, au nombre de quatre selon les premiers témoignages.

Ce braquage n’est pas sans rappeler le vol de 70 kg d’or survenu en décembre à Dardilly, dans l’Ouest Lyonnais. Un fourgon de la société Loomis avait été braqué dans des conditions similaires. Les malfrats avaient également incendié les véhicules pour effacer toute trace et étaient repartis avec un butin estimé à 2,5 millions d’euros.

