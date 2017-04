Lyon

FOOTBALL Profitez du quart de finale aller de Ligue Europa, jeudi (21h05) contre le Besiktas Istanbul, pour viser un 10/10 au redoutable quiz de « 20 Minutes »…

La fameuse célébration d'Alexandre Lacazette après son but décisif en 8e de finale aller contre l'AS-Roma (4-2). - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Jérémy Laugier

Vous ne tenez déjà plus en place à la veille de ce quart de finale aller de Ligue Europa contre le Besiktas Istanbul ? C’est pour ça que 20 Minutes vous a concocté un quiz de dix questions sur l’histoire de l’OL sur la scène européenne. Avec une très légère touche turque, celui-ci va vous faire voyager dans le temps pour préparer au mieux ce bouillant choc de jeudi (21h05) au Parc OL, qui peut sauver la fin de saison lyonnaise. Et promis, il n’y sera à aucun moment question du penalty (non sifflé) sur Nilmar, en 2005 à Eindhoven.

