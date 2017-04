Lyon

FOOTBALL L’entraîneur stéphanois regrette que tout le monde évoque l’objectif majeur du club, à savoir accrocher une nouvelle qualification européenne…

Christophe Galtier, ici lors de son dernier match de Ligue Europa cette saison, le 22 février face à Manchester United (0-1). - ProSports/Shutterstock/SIPA

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

Le décevant match nul (1-1), dimanche contre Nantes, a d’abord poussé Christophe Galtier à livrer un constat : « Bien sûr que ça complique une éventuelle qualification européenne. » Après une présence de quatre années de rang en Ligue Europa (au moins en tours qualificatifs), l’ASSE (7e à quatre points de Bordeaux et à trois de l’OM) n’entame pas le sprint final dans la meilleure des dynamiques.

C'est mort l'Europe surtout en jouant encore l'OM Bordeaux Monaco et le PSG #ASSE — Camille Fischbach (@camfis77) April 9, 2017

« On a cet objectif en tête, assume l’entraîneur stéphanois. Si on l’atteint, ce sera exceptionnel. Mais à force d’en parler, on focalise l’attention sur ça. Nos supporters veulent à tout prix que nous soyons européens. Ça crée des tensions et ça entraîne des sifflets au bout de dix minutes de jeu. »

>> A lire aussi: Après l'équipe réserve, Benjamin Corgnet se transforme en héros improbable des Verts

« Regardons où on était il y a quelques années »

Effectivement un peu secoué par le Chaudron dimanche en première mi-temps, à l’image du latéral gauche Cheikh M’Bengue, l’ASSE a su réagir en seconde période, surtout après l’entrée en jeu de Benjamin Corgnet (56e), auteur du but de l’égalisation (1-1, 70e). Un moindre mal avant le choc à Marseille dimanche (21 heures), qui pourrait être déterminant dans cette fameuse course aux places européennes. C’est pourquoi Christophe Galtier a tenté d’ôter de la pression à ses joueurs.

Donc d après Galtier c est la faute à son boulanger qui lui parle trop d Europe que nos joueurs manquent leurs passes... OK... #ASSE — Jupra42 (@jupra42) April 10, 2017

Ça parle trop d'Europe à Sainté donc ça met la pression.

Ça sera pas un échec si on est pas européen.

Faites du foot loisirs alors. #ASSE — fasoso (@Fasoso42) April 9, 2017

« On me parle toujours de l’Europe, l’Europe, l’Europe, insiste-t-il. Que ce soit quand je vais chercher le pain, à la Poste, quand j’arrive au club, notre jardinier, celui qui trace les lignes, des gamins débutants… Regardons où on était il y a quelques années en arrière et regardons où se trouvent certaines équipes derrière nous. A force d’en parler, ça crée des tensions et de l’agacement. » Le coach des Verts semble même regretter dans un sens cette ferveur propre à l’histoire de l’ASSE : « D’autres clubs ont eu l’intelligence de ne pas parler d’Europe. Ils ne vont pas y arriver et on ne leur dira rien ».

Mots-clés :