FOOTBALL 17es à l’extérieur sur la phase retour, les Lyonnais vont jouer gros ce mercredi (19 heures) dans un stade Saint-Symphorien à huis-clos, quatre mois après les jets de pétards sur Anthony Lopes…

Jérémy Morel et Georges Mandjeck pourraient se retrouver ce mercredi au stade Saint-Symphorien, quatre mois après un match n'ayant duré que 30 minutes. - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Jérémy Laugier

FC Metz-OL: 0-0 (45e)

Mi-temps à Saint-Symphorien (0-0). Vous l'avez compris, ce n'est vraiment pas la folie...

45e: Enorme occase pour l'OL pour finir ! Corner de Valbuena bien frappé et Diakhaby rate un quasi immanquable dans les six mètres avec un timing étrange (0-0).

44e: Ghezzal lui répond avec une spéciale un brin prévisible et une frappe de la patte gauche un peu à côté (0-0).

43e: Metz est vraiment mieux dans ce match, y'a rien à dire, petite occase avec une frappe audacieuse de Florent Mollet pas si loin que ça du but de Lopes (0-0).

Le Genesio-bashing au top du hip-hop ce soir sur Twitter vu le contexte (et la pauvreté du jeu lyonnais jusque-là).

avec le huis clos les lyonnais entendent mieux les consignes de genesio du coup c'est encore pire que d'habitude — H (@HugoGuillemet) April 5, 2017

35e: Toujours rien de plus depuis cette frappe de dingue de Fekir (pas plus qu'avant) mais quelle fébrilité, comme sur cette tentative de passe en retrait de Jérémy Morel vers Anthony Lopes.

Malgré leurs galères à l'extérieur en 2017, les Lyonnais n'étaient pas prêts à vivre ça...

La petite séquence de 3 minutes (25e-28e) de conservation du FC Metz 👌😍🙈 — Tanguy (@Tang__S) April 5, 2017

28e: Anthony Lopes bien serein du pied sur une frappe d'Opa Nguette.

L'OL n'est pas vraiment veinard cette saison.

OL a heurté le montants à 16 reprises en L1 2016/17(Valbuenax3,Diakhabyx2,Tolissox2,Tousart x2,Ghezzalx2,Lacazettex2,Rafael,Gonalons,Fekir) — Stats Foot (@FekirNabilon69) April 5, 2017

23e: Pouuuuuuh frappe de dingue de Nabiil Fekir, pleine transversale ! La voilà la première grosse occase du match.

20e : Très, très léger frisson dans la surface messine avec un échange Ghezzal-Lacazette qui ne donne rien.

17e: Passe assez surréaliste de Ghezzal dans ses 18 mètres. Il a failli mettre l'OL en galère.

15e: Bon bon, rien à signaler pendant un quart d'heure par ici. L'OL est vraiment poussif (0-0).

On se demandait qui serait le premier supporter taquin de l'OL s'exprimant sur le huis-clos messin.

On va entendre les consignes de Genesio. On est dans une sorte de vis ma vie de joueur de DH — LivetweetOL (@LiveTweetOL) April 5, 2017

A noter que Mandjeck avait aussi signé un manqué d'anthologie au Parc OL à 0-0 lors du match aller... enfin non, du retour (5-0) !

7e: Enorme occasion pour Metz: Lopes se déchire complètement sur un corner mais Mandjeck n'en profite pas (0-0).

4e: Première grosse intervention de Florent Mollet sur Lucas Tousart, carton jaune bien mérité.

1ere: C'est parti dans le silence forcément spécial du stade Saint-Symphorien.

18h55: Voici la compo côté messin, sans Bisevac ni Erding notamment.

#FCMOL Voici la composition du FC Metz pour la réception de l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir. pic.twitter.com/CtwSeBcpTt — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 5, 2017

18h53: La petite surprise, vu que Memphis Depay n'est pas qualifié pour ce match (de la phase aller), c'est de voir Rachid Ghezzal titulaire et non Maxwel Cornet (ou Corentin Tolisso en 4-3-3).

18h47: Petite précision: c'est Mouctar Diakhaby et non Mapou qui sera aux côtés de Mammana en défense centrale.

18h45: Hello tout le monde, tenez, voici les compos que vous attendez tant. On commence par l'OL.

Cette fois, l’OL n’a plus de temps à perdre pour enfin sécuriser un peu sa 4e place en Ligue 1. Un succès en Lorraine et les Lyonnais compteraient 7 points d’avance sur Marseille et 8 sur Bordeaux. De quoi voir venir à 7 journées de la fin, et pour les doux dingues de même continuer à rêver d’une nouvelle remontada d’anthologie sur Nice (3e à 16 points). Avouez que vous êtes curieux de découvrir une ambiance de huis-clos toujours lunaire, et d’assister à un match aller disputé plus de 5 semaines après le match retour (un saignant 5-0 pour la bande à Alexandre Lacazette.

>> Hello à tous, on se retrouve pour vivre ce FC Metz-OL, épisode numéro 2, à partir de 18h45. On imagine les supporters lyonnais bien blasés comme il faut depuis le triste nul (1-1) dimanche à Rennes. Mais dans le fond, vous êtes impatients de vivre la possible première victoire à l’extérieur en L1 de votre équipe en 2017, non ?

