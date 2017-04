Lyon

FOOTBALL Le conseiller extérieur de l'OL rencontre cette semaine tous les formateurs du club. Ils ne seront pas forcément prolongés, à l'image du directeur du centre Stéphane Roche...

Gérard Houllier, ici au Parc des Princes le 4 mars dernier lors d'un match de Ligue 1entre le PSG et Nancy. JOHN SPENCER - SIPA

Jérémy Laugier

Les changements devraient être nombreux dans les prochaines semaines au centre de formation de l’OL. A commencer par l’identité du directeur du centre puisque Stéphane Roche ne va pas voir son contrat prolongé, comme l’a révélé L’Equipe lundi. En poste depuis 2010, celui-ci a fait les frais de l’audit mené depuis plusieurs mois par Gérard Houllier.

Le directeur du centre de formation de l'OL, Stéphane #Roche, devrait quitter ses fonctions au plus tard à la fin de saison. (L'Équipe) pic.twitter.com/9yAqN4Jq30 — Inside Gones (@InsideGones) April 3, 2017

Stephane Roche a fait du trés bon boulot mais c'est une bonne chose qu'il parte, y'avait des choses bizzare et faut renouveler — Yannis (@YannisLB) April 3, 2017

Aux côtés du directeur général adjoint juridique du club Vincent Ponsot, le conseiller extérieur reçoit cette semaine les différents formateurs des catégories jeunes pour leur proposer, ou non, une prolongation de contrat. Et ce après avoir évoqué en amont chaque situation avec Bruno Genesio. A l’intérieur du club, on évoque « une restructuration globale », « des formes de travail plus modernes » et « une nouvelle dynamique provoquée par le déménagement à Meyzieu ».

Armand Garrido : « Je ne me sens pas usé »

Extrêmement apprécié par les plus grands joueurs formés à l’OL (Benzema, Ben Arfa, Umtiti, Lacazette…) depuis son arrivée au club en 1989, l’entraîneur des U17 Armand Garrido pourrait encore faire partie de l’aventure la saison prochaine. Contacté par 20 Minutes, il nie « avoir évoqué un départ à la retraite auprès du club », contrairement à ce qu’indiquait L’Equipe lundi.

La formation est un travail d'équipe, j'associe les éducateurs et recruteurs qui y ont participé . Il y a un avant et un après les 17 ans. https://t.co/C3OkUJxxYr — A. Garrido off. (@GARRIDOArmand) March 20, 2017

« Je ne me sens pas usé. Je suis actuellement en pleines discussions avec l’OL », précise Armand Garrido (61 ans). Pour lui comme pour quasiment tout l’organigramme du centre de formation, on devrait en savoir plus dans les deux prochaines semaines.

