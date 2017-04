Voilà des images plus réalistes du passage des Parisiens et Monégasques au ParcOL !! 1 jaime = 1 porte plainte contre ces 2 équipes aux supporters inconscients et sans intelligence !!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

A post shared by ICI C'EST LYON (@icicestlyon69) on Apr 1, 2017 at 3:11pm PDT