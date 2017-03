Lyon

FOOTBALL Le club stéphanois aimerait devenir propriétaire du stade Geoffroy-Guichard...

Le stade Geoffroy-Guichard lors d’un match de Ligue 1 entre l’ASSE et le FC Nantes, en septembre 2015. - Chaix et Morel Associes Saint-Etienne Metropole

Jérémy Laugier

L’ASSE pourrait vivre un moment clé de son histoire vendredi prochain. La direction du club va en effet rencontrer le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau pour lui faire part de sa volonté de racheter le stade Geoffroy-Guichard. « Je souhaite à tout prix donner les moyens au club de progresser, a récemment confié Gaël Perdriau sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Je ne suis pas convaincu à ce jour que cela passe uniquement par la vente du stade. »

De son côté, Bernard Caiazzo loue depuis de longues semaines l’exemple du voisin lyonnais. « Pour franchir un palier, Saint-Etienne doit être maître de son stade car il n’existe aucune belle réussite en Europe pour des clubs ne possédant pas leur stade », assure le co-président des Verts. Ce modèle économique serait-il adapté à l’ASSE ?

>> A lire aussi: «S’il le faut, je partirai de Saint-Etienne», lâche Loïc Perrin… Coup de tonnerre chez les Verts

La pelouse n’en finit plus d’agacer l’ASSE

« Contrairement à l’Angleterre et à l’Allemagne, ces questions sont nouvelles en France, explique Olivier Monna, qui dirige un programme spécifique de stadium manager au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. Si une collectivité est prête à vendre un stade, le club a tout intérêt à lui racheter. Surtout que le Chaudron a été rénové en vue de l’Euro 2016. Pour un club voulant être totalement maître de son outil, c’est le business plan idéal. »

Au vu de leur agacement depuis de longs mois quant à la qualité douteuse de la pelouse, les dirigeants de l’ASSE ont de quoi être attirés par cette perspective de stade privé. Et ce même si son affluence moyenne n’est que de 26.333 spectateurs cette saison en L1 ? « De toute façon, il faut raisonner sur un business plan plus global, à 365 jours par an en développant les loges, insiste Olivier Monna. Posséder son stade permet d’asseoir une stratégie de développement avec une plus grande visibilité. » Mais Saint-Etienne Métropole ne devrait pas l’entendre de cette oreille.

Mots-clés :