Lyon

FOOTBALL FEMININ La capitaine lyonnaise a notamment été convaincue par Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët...

Wendie Renard, ici le 5 février lors d'un succès (4-0) en D1 contre l'OM à Décines. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Jérémy Laugier

A 26 ans et en fin de contrat cet été à Lyon, Wendie Renard s’est trouvée face au choix de sa carrière. Devait-elle voir autre chose après avoir tout raflé depuis 2007 avec l’OL (3 Ligues des champions, 10 titres de championne de France) ?

« La décision a été difficile et j’ai beaucoup hésité, reconnaît la capitaine. Je voulais avoir de nouveaux challenges et mon choix penchait plus vers l’Angleterre. » Mais l’internationale tricolore a changé d’avis ces dernières semaines, au point d’officialiser ce jeudi une impressionnante prolongation de contrat jusqu’en 2022.

« Ça me fait plaisir d’avoir la confiance de tout un club »

« J’ai eu de nombreuses discussions avec Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët, confie Wendie Renard. J’ai aussi reçu beaucoup de messages des supporters pour me pousser à rester. Ça a été déterminant. J’ai encore envie de gagner des trophées ici et d’écrire l’histoire. Ça me fait plaisir d’avoir la confiance de tout un club et de me sentir importante. » Le timing ne pouvait pas mieux tomber, avant les demi-finales de Ligue des champions puis l’Euro avec les Bleues aux Pays-Bas.

