ENLÈVEMENT Le profil du père de famille rend les recherches plus compliquées…

Le petit Vicente, 5 ans et demi, a été enlevé par son père près de Clermont-Ferrand, le 29 mars 2017. - MINISTERE INTERIEUR

Elisa Frisullo

Lors de la dernière alerte enlèvement, déclenchée en octobre 2016 à Grenoble (Isère) après le rapt d’une fillette par son père, l’enfant avait été retrouvée dès le lendemain matin. Mais dans le cas du petit Vicente, enlevé par son père, mercredi midi dans un camp de gens du voyage de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les recherches s’annoncent plus compliquées.

Ce jeudi matin, les hommes de la police judiciaire, en charge de l’enquête, avaient déjà reçu des centaines de témoignages. Plusieurs pistes sont explorées mais pour l’heure, Jason Lopez et son fils de 5 ans et demi restent introuvables. « Il n’y a encore rien qui permette d’aboutir rapidement », indique à 20 Minutes le procureur de Clermont-Ferrand Eric Maillaud.

Une famille très connectée et connue pour ses vidéos violentes

Le profil de cet homme, décrit comme « violent » par les autorités et issu d’une famille de la communauté de gens du voyage très médiatique et connue pour ses provocations sur la toile, pourrait rendre les recherches plus compliquées. « La famille Lopez est très friande des réseaux sociaux, elle suit tout ce qui se passe », indique une source proche de l’enquête, en référence aux vidéos violentes publiées par le passé sur internet par plusieurs membres de ce clan.

Autre point qui pourrait rendre l’enquête plus complexe: Jason Lopez est un détenu en fuite, qui a déjà à deux reprises réussi à s’évader de détention. Il est donc habitué à se cacher, même si rester en cavale avec un enfant de 5 ans et demi paraît plus difficile. « Il est plus vraisemblable qu’il cherche à un moment où à un autre à confier l’enfant », ajoute cette source.

De la famille dans plusieurs campements en France

Les points de chutes de cet homme, qui s’est fait la belle le 6 décembre de la prison de Riom en profitant d’une sortie à vélo autorisée à quelques détenus, sont également nombreux. « Il a de la famille répartie dans plusieurs campements de France, principalement dans le Sud-Ouest », ajoute le procureur de la République de Clermont.

Cet enlèvement intervient dans le cadre d’un conflit familial violent entre Jason Lopez et son ex-compagne. En janvier, un mois après s’être fait la belle de Riom, il avait d’ailleurs été la cible de tirs à Saint-Yorre, dans l’Allier. Jason Lopez avait appelé les forces de l’ordre avant de prendre la poudre d’escampette, selon Eric Maillaud. Quatre personnes avaient été mises en examen pour cette « tentative d’homicide », dont son beau-père et ses beaux-frères, précise La Montagne.

