ENQUETE L’enfant de 5 ans et demi a été enlevé mercredi dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme…

Le petit Vicente, 5 ans et demi, a été enlevé par son père près de Clermont-Ferrand, le 29 mars 2017. - MINISTERE INTERIEUR

Le profil du père inquiète les autorités. Mercredi, le plan alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un enfant de 5 ans et demi, kidnappé par son père, un détenu en fuite, mercredi dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme (Auvergne Rhône-Alpes). C’est la vingtième fois que cette alerte est activée en France .20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait sur cette affaire.

Comment s’est déroulé l’enlèvement ?

Mercredi midi, Jason Lopez, un homme de 28 ans, issu de la communauté des gens du voyage, a fait irruption dans le camp situé chemin du Petit-Gandaillat où vivent son ex-compagne et leurs deux enfants. Vicente, l’aîné de la fratrie, se trouvait dehors devant la caravane. Son père, un détenu en fuite du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) depuis décembre 2016, l’a saisi et l’a «jeté dans sa voiture», selon le procureur de Clermont Eric Maillaud, interrogé par France Bleu Pays d’Auvergne. Il a ensuite braqué une arme de poing sur son ex-compagne de 26 ans, l’a frappée et est reparti. «C’était une scène violente, brutale et extrêmement rapide», commente le procureur de la République.

Qui est Jason Lopez ?

Le père de famille est décrit par les autorités comme un homme «violent». Ecroué pour des faits de violences à la prison de Riom, il s’était évadé en fin d’année dernière en profitant d’une permission de sortie. Ce n’est pas la première fois que cet homme, condamné à plusieurs reprises se fait la belle. En octobre 2014, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Nevers (Nièvre), il avait profité d’une admission au centre hospitalier local où il était hospitalisé après avoir avalé des lames de rasoir, pour s’échapper. Il avait été interpellé près d’un an plus tard, en septembre 2015, à Bordeaux, indique La Montagne.

Dans quel contexte familial intervient ce rapt ?

Un conflit «violent» oppose de longue date Jason Lopez à son ex-compagne. «Il y a eu toute une série de menaces par personnes interposées et par téléphone», ajoute Eric Maillaud. Ce contexte familial inquiète les autorités. «Il y a une inquiétude forte sur l’enfant. Tout le monde peut se dire que c’est compliqué de s’en prendre à son enfant, mais dans le cadre d’un conflit familial violent tel que celui-ci, nous avons préféré recourir à tous les moyens possibles pour essayer de repérer le père de famille, l’interpeller et rendre le petit à sa mère».

Comment reconnaître l’enfant et son père ?

Selon l’alerte enlèvement diffusée par les autorités, Vicente mesure un mètre environ, a les cheveux châtains courts et porte des lunettes de vue. Il était vêtu au moment du kidnapping d’un haut de pyjama avec un logo «Cars» et d’un caleçon bleu. Son père est un homme «de type méditerranéen, aux yeux marron, aux cheveux noir et courts, et porteur d’une barbe courte». Il circulerait à bord d’une BMW ou d’une Mercedes de couleur noire immatriculée dans le Puy-de-Dôme (63). L’immatriculation de la voiture débuterait par VB ou VP.

Les recherches ne sont pas simples, selon le procureur, Jason Lopez ayant beaucoup de famille répartie , en France, dans différents campements.

Que faire si vous les repérez ?

L’homme étant armé, si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez surtout pas vous-même. Il faut immédiatement appeler le 197 ou envoyez un mail à l’adresse alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

