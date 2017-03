Lyon

FOOTBALL Sous contrat jusqu’en 2018, le capitaine stéphanois a fixé un ultimatum à ses dirigeants dans une interview à « L’Equipe »…

Loïc Perrin, ici avant un match face au PSG, en septembre dernier à Paris. - FRANCK FIFE / AFP

Jérémy Laugier

Dans une saison jusque-là décevante malgré une affiche européenne de prestige contre Manchester United, l’ASSE (7e en Ligue 1) peut au moins s’appuyer sur un taulier ultra fiable et régulier qui disputera toute sa carrière professionnelle à Saint-Etienne. C’est une certitude que tous les supporters des Verts ont au sujet de leur emblématique capitaine Loïc Perrin, mine de rien auteur de 4 buts et d’une passe décisive cette saison en L1. Mais ça, c’était avant une interview totalement inattendue publiée mercredi soir par L’Equipe.

Sous contrat jusqu’en 2018, le défenseur central de 31 ans regrette de ne pas encore avoir reçu d’offre de prolongation de contrat. « J’ai vu mes dirigeants en décembre, en janvier et le 9 février. Ils veulent que je reste. Mais il n’y a rien de concert. Et je ne veux pas me retrouver avec un an de contrat en juin. Je devais recevoir une proposition mais je n’ai plus eu de nouvelles depuis. Ils doivent avoir d’autres choses plus importantes à régler », confie Loïc Perrin, non sans une vraie aigreur.

>> A lire aussi: Une statue à l'effigie de Loïc Perrin, «le Sergio Ramos du Forez»?

Zouma : "L'apport de Loïc Perrin me sert encore beaucoup aujourd'hui. Captain’ Courage ! Comme Terry à Chelsea, c’est l’emblème du club." 🎙 pic.twitter.com/fqQAfqbcrp — Home Of The Football (@actufoot720) March 29, 2017

« Je n’attendrai pas les vacances pour que mon cas soit réglé »

Le joueur souhaite prolonger de deux ans avec son club formateur et assure qu’il n’a « pas envie de leur claquer dans les doigts ». Il s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants de l’ASSE pour rester au club après sa carrière. Mais un quatrième rendez-vous mardi prochain pourrait déjà être décisif pour son avenir cet été. « Oui, je peux ouvrir la porte à un départ, lance ainsi le défenseur, qui va disputer son 300e match de L1 sous le maillot vert, le 9 avril contre Nantes. Il ne s’agit pas de mon objectif premier mais je ne vais pas rester comme ça. Je n’attendrai pas les vacances pour que mon cas soit réglé. »

De tout cœur avec Loïc Perrin. @ASSEofficiel ne vous ratez pas. — Corentin G. (@Corentingrt_) March 29, 2017

On ne rigole pas avec le cas Loïc Perrin. Va falloir régler ce problème avant qu'il parte, ou je vais finir par supporter Bourg-en-Bresse. — Faustine (@Faus4ine) March 29, 2017

Un ultimatum clair et net qui surprend de la part d’un capitaine qui n’avait jamais fait de vagues en dehors des terrains. « Je ne me vois pas partir. Mais s’il le faut, je partirai de Saint-Etienne », insiste Loïc Perrin à la fin de son interview dans L’Equipe. A la direction de l’ASSE de vite rectifier le tir, sous peine de compliquer un peu plus encore la fin de saison en L1, et de s’attirer les foudres de supporters très attachés à ce natif de Sainté.

Mots-clés :