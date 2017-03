Lyon

ENQUETE Ils avaient été placés en garde-à-vue mercredi...

Le 22 mars. Des joueurs du FC Grenoble ont été placés en garde-à-vue dans le cadre d'une enquête pour viol ouverte après la plainte d'une jeune femme à Bordeaux. / AFP PHOTO / JEAN-PIERRE CLATOT - AFP

20 Minutes avec AFP

Trois rugbymen du FC Grenoble (Top 14), entendus par des policiers bordelais à Grenoble, ont été mis hors de cause dans l’enquête ouverte à la suite d’une plainte pour viol d’une jeune femme à Bordeaux, a-t-on appris jeudi auprès de leurs avocats.

Six joueurs du FCG avaient été convoqués mercredi pour être entendus sous le régime de la garde à vue et trois sont ressortis libres dans la soirée : le deuxième ligne australien Peter Kimlin, le 3e ligne néo-zélandais Dylan Hayes et le trois-quart centre irlandais Chris Farrell.

Kimlin tweete pour « clarifier » le fait q’il na pas « été arrêté »

Peter Kimlin avait tweeté dès mercredi soir être « rentré chez lui après une longue journée à aider les policiers dans leurs investigations », voulant « clarifier » le fait qu’il n’avait « pas été arrêté » mais qu’il avait aidé à « reconstituer la chronologie des faits ».

« Il est sorti libre. A notre connaissance, il n’y a aucune charge retenue contre lui. Il souhaite être mis hors de cause publiquement pour que cette histoire ne nuise ni à sa vie personnelle, ni à sa carrière professionnelle », a déclaré son avocate, Me Aurélia Mennessier.

Me Arnaud Lucien, avocat de Dylan Hayes, a insisté sur le fait que son client « avait une position de témoin : sa garde à vue a été très courte, il a été mis hors de cause presque immédiatement et est ressorti sans qu’aucune charge ne pèse à son encontre. Il n’a pas de convocation ultérieure ».

« Sa seule volonté aujourd’hui est de retrouver son club et de jouer au rugby. On a affaire à un sportif très élégant, très rigoureux et très droit, qui n’a rien à voir avec les faits évoqués », a souligné Me Lucien.

I want to clarify that I wasn’t arrested. I was purely at the police station to help establish a timeline. — Peter Kimlin (@peterkimlin) March 22, 2017

Trois joueurs toujours en garde-à-vue

Quant à Chris Farrell, « il a été auditionné comme simple témoin de 10 heures à 13 heures hier, il n’est absolument pas impliqué dans l’affaire », a dit Me François Saint-Pierre. « Il avait été blessé à la jambe pendant le match, il était dans la chambre de l’un de ses camarades et dormait quand ils sont rentrés. Il n’a eu aucune relation avec (la plaignante). Il est totalement hors de cause », a ajouté Me Saint-Pierre.

L’avocat a d’ailleurs transmis une demande au parquet de Bordeaux pour qu’il fasse « une déclaration officielle » à ce sujet.

Le 12 mars, une jeune femme de 21 ans a porté plainte pour viol à l’encontre de joueurs grenoblois, qu’elle avait rencontrés le 11 mars en boîte de nuit après leur défaite (14-46) contre le club girondin de l’UBB. Ce jeudi matin, le parquet de Bordeaux a indiqué que la garde à vue de trois des six joueurs placés en garde-à-vue mercredi avait été prolongée.

