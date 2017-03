Lyon

FESTIVAL Même si quelques noms avaient déjà commencé à circuler, le voile a été levé jeudi sur la programmation des prochaines Nuits de Fourvière (1er juin - 5 août) ...

-M- viendra présenter son LAMOMALI du 1er au 3 juin aux Nuits de Fouvrière - Laurent Segrettier

Caroline Girardon

Des artistes fidèles au rendez-vous, des petits nouveaux qui ont le vent en poupe, des légendes qu’il a fallu convaincre de revenir malgré un emploi du temps surchargé… Les Nuits de Fourvière ont dévoilé jeudi la programmation de leur prochaine édition qui se déroulera du 1er juin au 5 août. Voici ce qu’il faut retenir des principaux concerts.

LE rendez-vous à ne pas manquer. Il s’agit de la venue de -M- à en croire les organisateurs. Le chanteur qui s’était produit l’an dernier avec son père, sa sœur et son frère, débarque cette fois sur la scène du théâtre antique avec trois artistes maliens pour présenter sa dernière création LAMOMALI. « Cet album est une passerelle entre Paris, Bamako et monde. Il réinvente une pop universelle », résume Dominique Delorme, le directeur du festival. Matthieu Chedid emmènera avec lui Toumani et Sidiki Diabaté et Fatouma Diawara pour une série de trois concerts (1er au 3 juin).

Les perles rares. Les Canadiens d’ Arcade Fire feront leur grand retour à Fourvière, dix ans après un premier passage enflammé. « Ils avaient proposé un concert fracassant et le public en avait été extrêmement surpris », se souvient Dominique Delorme, évoquant des « bêtes de scène qui vont chercher le public ». « Cela faisait plusieurs années qu’on tentait de les faire revenir. Mais entre-temps, ils sont devenus tellement connus qu’il était difficile de leur proposer de se produire dans un lieu de 4.500 places. Difficile aussi de trouver une date ». C’est désormais chose faite puisqu’ils sont programmés le 5 juin.

Benjamin Clémentine, petit génie de la soul, showman d’exception, était lui aussi dans le viseur des organisateurs depuis quelques années. Celui qui a fait ses premières armes dans le métro parisien, viendra à Fourvière pour la première fois le 29 juin. Brian Wilson, chanteur des Beach Boys, est attendu les 17 juillet avec deux autres piliers du groupe : Al Jardine et Blondie Chaplin.

Les chouchous du moment. Auréolé de la victoire de la musique de la meilleure chanson de l’année, couronné en 2016 comme interprète de l’année, Vianney a le vent en poupe. Le jeune Palois est annoncé le 24 juillet, le même soir que Tété. Tout aussi populaire en France, Julien Doré, qui cultive l’autodérision et assume son goût prononcé pour le kitsch, se produira le 16 juin.

Etoiles montantes du rock actuel, Foals (28 juin) et Alt-J (4 juillet), qui écument les scènes françaises depuis l’an dernier, viendront compléter l’affiche. Côté féminin, Imany qui a fait monter la température l’été dernier et danser les foules avec son « Don’t be so shy », est attendue le 21 juillet aux côtés de Céu.

Les valeurs sûres. Après 55 dates à guichets fermés, la tournée des Insus, qui a rameuté plus de 650.000 fans en 2016, se prolonge. Les anciens de Téléphone assureront deux dates au Grand Théâtre : les 27 et 28 juillet. Fidèle du festival, Benjamin Biolay qui avait déjà eu les honneurs de la programmation l’été dernier, rempile le 19 juin pour présenter son dernier album.

Norah Jones, qui ne peine guère à remplir les salles de concerts, est attendue le 25 juillet, et Camille, fera son come-back le 20 juillet, cinq ans après son dernier passage. Enfin Paolo Conte est annoncé le 20 juin.

On est trop impatient ! RDV le 24 mars à 18h30, salle Molière, Lyon 5e. Merci de confirmer votre présence à : rp@nuitsdefourviere.fr pic.twitter.com/BPMGXCsDqQ — Nuits de Fourvière (@fourviere) March 17, 2017

Mots-clés :