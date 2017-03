Lyon

POLEMIQUE Il a suggéré cela en plein conseil municipal pour payer leur hébergement…

E.F.

Son dérapage n’a pas manqué de susciter l’indignation. Franck Sinisi, élu d’opposition FN à Fontaine en Isère, se retrouve au cœur d’une polémique après avoir tenu des propos très controversés lors du dernier conseil municipal de la Ville.

Alors que le maire PC de la commune, Jean-Paul Trovero, rappelait la volonté de la ville, dans le cadre du programme local de l’habitat, de voir la métropole, le département et l’Etat davantage s’impliquer dans l’hébergement des populations Rom, l’élu frontiste a pris la parole et lancé : « Pour loger les Roms, je pense qu’il pourrait y avoir un autofinancement. La Métropole devrait leur payer le dentiste… afin de récupérer leurs dents en or », relate ce vendredi Le Dauphiné.

Sanctionné par le parti ?

Suite à cette déclaration, qui a entraîné une vague d’indignation parmi les élus municipaux, le FN a assuré que le secrétaire départemental de l’Isère avait fait « parvenir un rappel à l’ordre » à Franck Sinisi. « S’il s’avère qu’il a bien tenu de tels propos, alors il sera sanctionné en commission de discipline », a assuré le FN à L’Express

