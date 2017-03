Lyon

FOOTBALL Plongez dans le quartier de San Giovanni, où l'attaquant de la Roma âgé de 40 ans a passé toute son enfance...

Giulio Lucarelli et Ovidi Conrado sont les deux gérants de Roma 1927, la pizzeria que fréquentait Francesco Totti. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Rome,

Il faut bien le reconnaître, il y a nettement plus de tags d’amabilités entre supporters de la Lazio et de l’AS Roma que de traces de Francesco Totti, via Vetulonia à Rome. C’est pourtant bien dans cette rue du quartier de San Giovanni qu’a grandi l’emblématique attaquant italien, annoncé à nouveau sur le banc ce jeudi (21h05) lors du 8e de finale retour de Ligue Europa contre l’OL. On finit par échanger avec Aris, qui a vécu dans le même immeuble que Totti, au numéro 18, il y a plus de 20 ans.

« Il a toujours été très classe avec tout le monde ici, explique-t-il. Ce dont je me souviens surtout, c’est que de très nombreuses jeunes filles venaient souvent devant notre immeuble. Elles suppliaient Mme Totti de les laisser parler à son fils. » Le spot incontournable pour en savoir davantage sur la place qu’occupe cette idole des femmes dans le cœur des tifosis romains est de l’avis de tous la pizzeria Roma 1927.

La via Vetulonia, dans laquelle a grandi Francesco Totti, dans le quartier de San Giovanni. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Une pizza au nom de sa maman Fiorella

A voir les murs blindés de photos et de maillots dédicacés par « Il Capitano » et certains de ses partenaires, on comprend vite qu’on ne nous a pas menti. Sa plus belle déclaration envers son club de toujours, avec qui il dispute sa 25e saison en Serie A, a même été inscrite sur un mur : « Pour moi, la Roma est tout ce que peut désirer une personne : passion, amour et joie ».

Seul problème : nous sommes accueillis par un clair et net « Nous ne parlons ni français, ni anglais, seulement romain ou italien ». Par chance, un Parisien devenu ingé son à Rome depuis plusieurs années, Hugo Hanoun, passait par là et a accepté de jouer les traducteurs. Roma 1927 (année de naissance du club) assume sa passion pour Totti au point d’avoir nommé une pizza « Fiorella » en l’honneur de sa maman.

« Il faut programmer sept jubilés en son honneur »

Les soirs de gros matchs de l’AS Roma, le lieu prend des allures de Curva Sud avec chants et même fumigènes de sortie. A l’évocation de leur numéro 10, les deux gérants du restaurant prennent un ton sérieux. « Il est l’histoire de la Roma, un point de référence pour nous tous », indique Giulio Lucarelli. A 40 ans et après avoir disputé seulement 34 matchs officiels depuis l’été 2015, Francesco Totti se rapproche irrémédiablement de la retraite. Une perspective qui va secouer tout Rome, et particulièrement San Giovanni.

« Beaucoup de gens vont pleurer et les supporters ne veulent pas encore imaginer ce moment », nous annonçait Roberto Maida du Corriere dello Sport. « Rome va s’arrêter de vivre pendant une semaine à la fin de la carrière de Totti afin de programmer sept jubilés en son honneur. Il faudra même jouer au Cirque Maxime pour être certain que chacun puisse assister à cet événement », glisse Giulio Lucarelli, sans même sourire.

En marquant lors de la dernière journée de Serie A contre Parme, Francesco Totti a remporté l'unique Scudetto de sa carrière en 2001. - GABRIEL BOUYS / AFP

« Entre Totti et les tifosis, c’est comme un amour infini »

Finalement, son associé Ovidi Conrado ne dramatise pas la fin de sa carrière, qui devrait avoir lieu dans deux mois : « Notre lien avec Francesco Totti ne sera pas fini pour autant. Entre lui et les tifosis, c’est comme un amour infini. Il ne faut pas oublier qu’il n’a porté que notre maillot dans toute sa carrière ». La fascination des supporters romains pour Totti vient surtout de cette fidélité, peut-être plus encore que ne peut l’inspirer Maldini à Milan, Gerrard à Liverpool ou Giggs et Scholes à Manchester United.

« La grosse différence, c’est que tous ces joueurs ont eu la possibilité de remporter de nombreux titres dans leur club de cœur, précise Roberto Maida. Totti aurait pu gagner à la fois plus d’argent et plus de trophées en acceptant de partir à l’étranger. C’est pour ça qu’il y a presque une dimension religieuse entre lui et les fans de la Roma. » Si Francesco Totti a dû se contenter d’un Scudetto (2001) et de deux Coupes d’Italie (2007 et 2008), il a aussi hérité de fresques dans sa ville de toujours, dont une superbe dans son quartier. Peut-être est-ce le plus beau trophée qu’il pouvait espérer.

Une fresque est consacrée à Francesco Totti dans son quartier, à l'angle de la via Apulia. - Jérémy Laugier/20 Minutes

