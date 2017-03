Lyon

POLITIQUE Le député du Rhône a finalement apporté son soutien à François Fillon après l'avoir villipendé...

Le député Georges Fenech a finalement parrainé François Fillon. - B. GUAY / AFP

C.G.

Il a une nouvelle fois retourné sa veste. Après avoir incarné durant quelques semaines la fronde anti-Fillon, réclamant haut et fort le retrait de l’ancien Premier ministre de la course à la Présidentielle, puis appelé à soutenir Alain Juppé et enfin invité François Baroin à se présenter, Georges Fenech a tranché.

Retrouvez mon communiqué de presse lançant un appel solennel à la candidature d'@alainjuppe #Fillon cc.@afpfr pic.twitter.com/2r6ZluWadJ — Georges FENECH (@GeorgesFENECH) March 2, 2017

Le député LR du Rhône a finalement décidé de parrainer… François Fillon. Un retournement de situation que certains jugeront opportuniste.

« Comme je suis loyal à ma famille politique, je lui apporte mon parrainage », a justifié l’élu rappelant qu’Alain Juppé avait décliné l’invitation à se présenter et que François Baroin n’avait pas manifesté l’envie de se lancer dans la course.

