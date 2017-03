Lyon

JUSTICE Les enquêteurs ont trouvé des vidéos mettant en scène des dizaines d'autres victimes qui n'avaient pas encore été identifiées...

L'école de Villefontaine "Le Mas de la Raz" où enseignait le directeur soupçonné de viols, le 24 mars 2015 - Philippe Desmazes AFP

L’ordinateur a fini par livrer ses secrets. Deux ans après l’affaire de Villefontaine, les enquêteurs ont examiné toutes les pièces enregistrées dans l’ordinateur de l’instituteur, mis en examen pour des viols sur des élèves de son école.

L’homme s’est suicidé il y a un an, en détention, juste après que l’ordinateur a été retrouvé ainsi que des CD, DVD, disques durs. Les appareils contenaient plus de 500.000 photos et 11.000 vidéos pédophiles, selon RTL.

« PédoMaster »

Celui qui se surnommait « PédoMaster » avait enregistré des centaines de séances d’ateliers du goût lors desquelles il imposait à ses petites victimes des fellations. Si les enfants ont tous les yeux bandés sur les vidéos retrouvées, ce qui rendait leur identification difficile, leurs prénoms ont été prononcés.

Les enquêteurs sont désormais en mesure de pouvoir identifier des dizaines d’autres victimes. Ces derniers sont désormais certains que l’homme a échangé ses photos et ses vidéos sur le Dark Web entre 2006 et 2008. Mais l’instituteur, très prudent, utilisait des logiciels qui rendaient ses contacts indétectables.

