Des policiers et l’un des agresseurs blessés. Des heurts ont opposé la police à une cinquantaine de personnes samedi à Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon, après un accident de scooter survenu en début d’après-midi.

Il est aux environs de 14 heures lorsque des policiers municipaux repèrent deux jeunes roulant à vive allure et sans casque, avenue de l’Europe, dans la ville nouvelle. Les fonctionnaires actionnent leur gyrophare et se mettent à suivre à distance les deux motards. Alors qu’un cortège de mariage défile en voiture sur l’avenue, le conducteur du deux-roues accélère et vient percuter de plein fouet l’un des véhicules de la fête. Son passager prend la fuite.

Le motard grièvement blessé

Le jeune homme, grièvement blessé, est pris en charge par les secours et hospitalisé. Sur les lieux du drame, la tension monte rapidement entre des gens du quartier et une partie des invités du mariage qui reprochent aux policiers d’avoir poussé le motard à la faute. Les fonctionnaires sont alors menacés, insultés et bousculés. L’un d’eux est frappé à plusieurs reprises par un homme, également blessé dans les heurts, relate ce dimanche Le Progrès.

Appelée en renfort, la police nationale parvient à disperser la foule en utilisant des gaz lacrymogènes. Mais le calme est de courte durée. Samedi soir, des policiers se sont fait caillasser à Rillieux et trois voitures ont été incendiées.

