En menant (1-2) après 33 minutes de jeu, l'AS Roma a pu songer à une qualification quasiment assurée... avant de s'écrouler après la pause. - Claude Paris/AP/SIPA

Jérémy Laugier

Jérémy Morel est assurément un grand malade. Le latéral gauche de 32 ans est le seul Lyonnais à s’être enflammé jeudi au point d’affirmer haut et fort : « On a pris une petite option ». On taquine gentiment l’OL car tout le vestiaire a semblé en phase au moment de faire profil bas devant la presse, malgré un emballant succès (4-2) contre l’AS Roma.

Renverser de manière spectaculaire le second de Serie A en lui passant un 3-0 en deuxième période n’a incité personne à fanfaronner et à déjà se projeter sur les quarts de finale de Ligue Europa. « Le chemin est encore très très long, a notamment confié Corentin Tolisso, auteur de l’égalisation d’une superbe frappe. On n’a que deux buts d’avance. Il faudra être très solides à Rome [jeudi prochain] pour se qualifier. »

« On n’a fait que la moitié du chemin »

« La Roma est une très grande équipe, capable de tout », a poursuivi l’homme du match Alexandre Lacazette. Au vu de l’incontestable supériorité italienne en première mi-temps, on ne peut que comprendre cette joie légèrement voilée. S’il évoque « une volonté absolue » de se qualifier pour la suite de la compétition, Jean-Michel Aulas livre une explication supplémentaire.

« On n’a fait que la moitié du chemin et la jurisprudence Barcelone doit nous inciter à être prudents », explique le président de l’OL. Car le scénario invraisemblable du Barça-PSG de la veille était évidemment dans toutes les têtes. Interrogé sur le risque d’enflammade après ce premier succès de prestige depuis une éternité sur la scène européenne, Anthony Lopes s’est montré catégorique : « On n’est pas comme ça de toute façon, et encore moins après le match du PSG. »

« Intrinsèquement, la Roma est plus forte que nous »

Son président a même tout fait pour ne pas hériter du costume de favori après cette manche aller : « Intrinsèquement, la Roma est plus forte que nous et elle a au moins autant de chances de se qualifier que nous. » Quant à son objectif assumé de s’envoler à Stockholm pour la finale de Ligue Europa du 24 mai prochain, où en est-il ? « J’avais dit qu’on avait une chance sur 1.000 de la gagner, rappelle JMA. Disons que ce soir, on a deux chances sur 1.000 ! »

