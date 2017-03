Lyon

FOOTBALL L'attaquant lyonnais a prouvé, jeudi en Ligue Europa, qu'il avait bien franchi un cap cette saison...

Cet OL-Roma du 9 mars 2016 fera clairement partie des plus grandes traces laissées par Alexandre Lacazette à Lyon. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Jérémy Laugier

L’histoire de la fracassante frappe d’Alexandre Lacazette dans le temps additionnel (4-2, 90e +3) contre l’AS Roma, c’est avant tout celle d’un attaquant cramé. « Au lieu d’aller provoquer sans énergie, j’ai préféré frapper de loin en lucarne. Je n’avais même pas la force d’aller célébrer ce but », sourit le meilleur buteur lyonnais, qui a une nouvelle fois démontré jeudi l’étendue de son volume de jeu durant toute la rencontre.

Sevré de bons ballons dans une première mi-temps très difficile pour l’OL (1-2), il est monté en puissance dans un rôle de poison omniprésent. En plus de ce chef-d’œuvre final, « possible » plus belle réalisation de sa carrière selon l’intéressé, le Guadeloupéen a été impliqué sur l’égalisation de Corentin Tolisso (2-2, 47e) et a régalé le Parc OL en faisant danser Manolas et Strootman.

« Certains disaient qu’il ne marquait pas contre les grandes équipes »

« Tout comme Corentin, Alex a confirmé son statut de grand joueur », a tenu à préciser Bruno Genesio après cette belle victoire. Son président était lui aussi sous le charme de son but du soir : « J’aimerais bien savoir à quelle vitesse le ballon est rentré dans la cage car j’avais l’impression que c’était une fusée. Ce but est tout simplement fantastique. J’étais content que le sélectionneur soit à côté de moi dans la tribune. Certains disaient qu’il ne marquait pas contre les grandes équipes, c’est fait ! »

JMA a sans surprise tranquillement fait passer son message, une semaine avant la prochaine liste des Bleus. A ce sujet, Alexandre Lacazette a joué la carte de la sobriété : « Je pense juste que je dois continuer à travailler, quelle que soit la décision du sélectionneur ».

12 buts en Coupes d’Europe, comme Benzema et Lisandro

Son ami Anthony Lopes s’est chargé pour lui d’évoquer les nombreux détracteurs du numéro 10 lyonnais : « Si tout le monde doutait de lui sur la scène européenne, je pense qu’il a fait fermer pas mal de bouches ce soir ».

« Je ne rentrerai pas dans ce débat mais je suis content de ma prestation », confirme Lacazette. Mine de rien, il a signé son 12e but sur en Coupes d'Europe, soit autant que Karim Benzema et Lisandro Lopez à l’OL. Pour un total cette saison de 27 buts en 33 rencontres officielles. Pas si mal pour un simple tireur de penaltys, non ?

