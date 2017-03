Lyon

FOOTBALL L'entraîneur romain s'est montré particulièrement mystique en conférence de presse, ce mercredi à Lyon...

Luciano Spalletti, ici en janvier dernier lors d'un match de Serie A entre Udinese et l'AS Roma. - MARCO BERTORELLO / AFP

Jérémy Laugier

On doit l’avouer, on n’était pas préparé à ça. Moins de deux heures après avoir écouté Bruno Genesio (à nouveau) enfoncer de nombreuses portes ouvertes devant la presse, on a vu débarquer Luciano Spalletti, ce mercredi dans l’auditorium du Parc OL. A la veille du 8e de finale aller entre Lyon et l’AS Roma, l’entraîneur italien s’est signalé par d’incroyables tunnels pour répondre minutieusement à chaque question, y compris pour des précisions tactiques.

>> A lire aussi: Et si le «Ninja» Radja Nainggolan était le milieu de terrain le plus monstrueux au monde ?

« Il ne faut surtout pas se découvrir contre cette équipe », a notamment glissé celui qui avait éliminé l’OL lors des 8es de finale de Ligue des champions il y a tout juste dix ans, déjà à la tête de l’AS Roma. « Avez-vous changé depuis 2007 ? », a alors demandé un journaliste. Et là, le show Spalletti, tout sourire, a totalement décollé : « Oui, j’ai empiré en tout. Je vois des ombres partout, je suis nerveux. Je dois encore repenser au message que la presse avait envoyé au président avant que je ne resigne : "Ne prenez pas cette personne car elle est dangereuse".» What else ?

Mots-clés :