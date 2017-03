Lyon

FOOTBALL Lyon joue gros ce jeudi (21h05) en accueillant l’AS Roma en 8e de finale aller de Ligue Europa...

Alexandre Lacazette et ses partenaires n’avaient pas su négocier leur dernière grande soirée européenne face à Séville (0-0), en décembre dernier au Parc OL. - J. Pachoud / AFP

Jérémy Laugier

OK, ce n’est « qu’un » 8e de finale aller de Ligue Europa. OK, ce n’est « que » l’AS Roma en face, deuxième de Serie A actuellement à huit points de la Juve. Mais l’OL a tout de même une belle opportunité ce jeudi (21h05) de briller sur la scène européenne pour la première fois… depuis sept ans. Car après cette fameuse épopée jusqu’en demi-finales de Ligue des champions, avec à la clé un colossal exploit contre le Real Madrid en 8es (1-0, 1-1), les Lyonnais n’ont plus réalisé de performance marquante dans un match décisif.

Logiquement sortie par des références européennes en 2011 et en 2014 (à savoir le Real et la Juve), la bande à Maxime Gonalons n’a pas réussi à se surpasser contre Tottenham (2013), la Real Sociedad (2013), puis Séville pour le dernier match de poule de C1 cette saison. Et comment oublier les flops face à l’Apoel Nicosie (2012) puis à l’Astra Giurgiu (2015) ?

>> A lire aussi: Et si le «Ninja» Radja Nainggolan était le milieu de terrain le plus monstrueux au monde ?

« Une génération gâchée » ?

« On a l’impression qu’on pourrait avoir affaire à une génération gâchée, estime l’ancien gardien de l’OL Nicolas Puydebois. C’est ce genre de match qui peut fédérer tout le monde au club. A tous ces jeunes de marquer les esprits collectivement et d’emporter le stade. » Celui-ci accueillera plus de 50.000 spectateurs déjà prêts à s’enflammer.

« Pour nous, c’est la grosse affiche de la saison, indique notamment Jean-Pierre, abonné au virage nord. Si on passe la Roma, on peut vraiment rêver d’une finale à Stockholm. »

136 euros de train, place à 35 euros, je vais passer la nuit dehors, je taff le jeudi et vendredi ce OL Roma s'annonce excitant et bourbier — Daje (@Hugiannini) February 25, 2017

Sa va être tellement jouissif quand Mapou marquera le but de la qualif face à la Roma🙈🙈 #OLRoma — Alex RWG 🇵🇹 (@Alex_RWG) February 25, 2017

« Fatalement, j’ai vraiment envie d’y croire »

« Je suis chaud bouillant, dans le même état qu’avant un gros match de Ligue des champions à la belle époque contre le Milan AC ou le PSV, sourit Sébastien, lui aussi membre du virage nord. Il y a une belle page à écrire. » Certains supporters lyonnais, comme Hugo (22 ans) sont d’autant plus impatients qu’ils étaient trop jeunes pour vivre les campagnes européennes des années 2000.

« On sent que cette équipe a le potentiel pour soulever des montagnes, même si ce potentiel n’est pas toujours bien exploité. Donc oui, fatalement, j’ai vraiment envie d’y croire », annonce-t-il, déjà impatient de se rendre au Stadio Olimpico jeudi prochain. A condition que le coup soit encore jouable, ce jeudi à 23 heures.

Mots-clés :