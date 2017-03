Lyon

FOOTBALL L’international belge, qui affrontera Lyon jeudi (21h05) en 8e de finale de Ligue Europa, tacle aussi bien qu’il ne distribue le jeu de la Roma…

A 28 ans, Radja Nainggolan ferait partie des priorités de recrutement d'Antonio Conte à Chelsea. - Luca Bruno/AP/SIPA

Vous connaissez sa crête, ses tatouages et son doublé de folie il y a dix jours contre l’Inter Milan (3-1). Mais Radja Nainggolan est bien plus que ça cette saison. Avec déjà 12 buts et 2 passes décisives (toutes compétitions confondues), le milieu de terrain belge de 28 ans sera clairement l’atout majeur de l’AS Roma jeudi (21h05) à Lyon.

« C’est impressionnant de voir le niveau qu’il a atteint, confie Julien Rantier, attaquant français ayant évolué avec lui de 2006 à 2009 à Piacenza en Serie B. A l’époque, il avait moins de 20 ans mais il était déjà bien mis physiquement (sic). Et surtout, il était toujours sûr de sa force. »

« Le Ninja a une grinta que les autres n’ont pas »

Cette force secoue depuis sept saisons la Serie A, que ce soit avec Cagliari (de 2010 à 2014) et bien entendu avec l’AS Roma. C’est dans la capitale italienne que son surnom de « Ninja » se popularise, notamment grâce à ses nombreux tacles lui permettant de lancer des contre-attaques. « Ce geste, c’est vraiment sa marque de fabrique, remarque Julien Rantier. Ça montre à quel point c’est un combattant qui fait tout à 2.000 à l’heure sur le terrain. »

​Si ce sont plutôt les passements de jambes qui plaisent au public, les tacles du Belge ont construit sa légende au Stadio Olimpico. « Le Ninja a une grinta que les autres grands milieux de terrain dans le monde n’ont pas », apprécie notamment Larry, capo du groupe de supporters de la Roma à Lille. « Il ne s’arrête jamais de courir et on adore ça, confirme Mehdi, qui tient le compte Twitter AS Roma France. Pluie, vent, froid, adversité, défaite, victoire, tu as l’impression que quoi qu’il arrive, il est là. »

« Nainggolan est comme les monuments de Rome, un intouchable »

Capitaine quand les enfants de Rome Francesco Totti et Daniele De Rossi ne sont pas alignés par Luciano Spalletti, Radja Nainggolan est peu à peu devenu le chouchou du club de la Louve. Et ce, aussi en clamant sa « haine » de la Juve, qui « gagne tout le temps grâce à des cadeaux des arbitres ». « Il est désormais considéré comme étant romain d’adoption. Les tifosis l’adorent purement et simplement. Nainggolan est comme les monuments de la capitale, un intouchable », s’amuse Fabio (32 ans), vice-président du club de supporters de la Roma à Liège.

Ce dernier regrette simplement que le Ninja soit nettement moins bien installé dans sa sélection nationale. Roberto Martinez n’a d’ailleurs pas hésité à le sortir de sa liste en novembre dernier. Avec en toile de fond des mesures disciplinaires surtout liées à son addiction à la cigarette.

Nainggolan le fumeur il va faire une crise d'asthme en voyant Tousart et Tolisso ça va être vite réglé cette affaire. — Max (@TehMaxx) February 26, 2017

Un doux mélange de N’Golo Kante et de Luka Modric

« Ce n’est vraiment pas le seul joueur professionnel qui fume. Et personnellement, s’il court toujours comme ça sur le terrain, je lui dirai de continuer la cigarette », se marre Julien Rantier, qui évolue actuellement à Bassano (3e division italienne). Car en ce moment, Nainggolan semble être un doux mélange de N’Golo Kanté et de Luka Modric. Autant dire le milieu de terrain parfait ?

Radja Nainggolan est un joueur formidable. On se rend pas compte de la tuerie que ce sera sous Conte. — Newton Heath (@LoveIsDaley_) March 3, 2017

Les tifosis, qui font rarement dans la demi-mesure, s’emballent en constatant sa nouvelle dimension dans son actuelle position plus avancée. « Il s’agit du meilleur milieu en Europe, ose clairement Fabio. Selon nous, sa valeur peut avoisiner les 80 millions d’euros. » « Avec son extraordinaire vision du jeu, il est tellement complet qu’il pourrait s’imposer dans un club comme le Real Madrid ou Chelsea, confirme Julien Rantier. Pour moi, il est dans le Top 5 mondial au milieu. » C’est dire si Lucas Tousart va moins s’amuser jeudi que face à Alkmaar.

