Il était visiblement prêt à tout pour ne pas repartir bredouille. Dimanche, en fin de soirée, le gérant d’une pizzeria de l’avenue Charles-de-Gaulle à Caluire, dans le Rhône, a été violemment agressé par un braqueur alors qu’il venait de fermer boutique et s’apprêtait à compter la recette de la journée.

Le malfaiteur, entré dans le restaurant par une porte de service, a donné un coup de crosse sur la tête de sa victime afin de pouvoir s’emparer de la caisse tranquillement. Mais cela n’a pas suffi à mettre le restaurateur hors jeu. Celui-ci, déterminé à ne pas se laisser voler aussi facilement, s’est défendu et est parvenu à faire chuter le braqueur en lui assénant un coup de pied, relate ce mardi Le Progrès.

Des blessures à l’abdomen sans grande gravité

Les deux hommes se sont ensuite battus jusqu’à ce que le malfaiteur saisisse un couteau de cuisine et poignarde à deux reprises le restaurateur à l’abdomen. Plutôt que prendre la fuite, le voleur est sorti sur la terrasse du restaurant en travaux, a saisi une bouteille de produit inflammable se trouvant sur le chantier et est revenu auprès de sa victime. Il a alors arrosé le gérant de la pizzeria et la cuisine avant de mettre le feu et de s’enfuir.

La manche du restaurateur, dont les blessures au couteau se sont finalement révélées sans grande gravité, a commencé à prendre feu, mais l’homme est parvenu à maîtriser les flammes sans se brûler. L’incendie a ensuite été éteint par les policiers arrivés rapidement sur les lieux avec des extincteurs. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon. Le braqueur ultra-dangereux et déterminé, est toujours en fuite.

