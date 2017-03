Lyon

PRESIDENTIELLE Le maire de Bourgoin-Jallieu est devenu dimanche le nouveau directeur de campagne de François Fillon…

Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu, est devenu le nouveau directeur de campagne de François Fillon. - M. Bureau / AFP

Caroline Girardon

Il débarque en pleine tempête. Mais le défi ne semble pas lui faire peur. Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu (depuis 2014), en Isère, est devenu dimanche le nouveau directeur de campagne de François Fillon, après la démission de Patrick Stefanini. Sa mission désormais : le sortir de la tourmente.

Si l’élu demeure relativement méconnu du grand public, il l’est beaucoup moins dans l’entourage de l’ancien Premier ministre. Fidèle parmi les fidèles, le jeune élu (43 ans) a noué avec François Fillon, une relation de confiance vieille de 15 ans. Les deux hommes se sont rencontrés la première fois en 2002.

Fillon séduit par une candidature spontanée

« Je ne le connaissais pas avant mais je lui ai envoyé une candidature spontanée », racontait il y a quatre mois le quadragénaire à nos confrères de France Bleu. A l’époque, Vincent Chriqui, diplômé de l’ENA, travaille au ministère de l’Economie. Son profil séduit Fillon, tout juste nommé ministre des Affaires sociales, qui lui offre un poste de conseiller budgétaire. Il sera chargé notamment de piloter la réforme des retraites.

Depuis, l’énarque n’a jamais lâché son mentor, restant dans son ombre inlassablement. Même lors des périodes de traversées du désert. En 2004, il le suit au ministère de l’Education. Trois ans plus tard, il est nommé conseiller parlementaire avant de prendre la tête du Centre d’analyse stratégique en 2010. Son rôle à l’époque : conseiller le Premier ministre Fillon sur les problématiques économiques et sociales.

« Même éthique de l’action publique »

« On s’est toujours bien entendu car nous avons la même éthique de l’action publique. Il est sensible aux attentes de l’opinion mais ce qui l’importe le plus est d’atteindre le cap qu’il s’est fixé », indiquait le maire de Bourgoin, évoquant un homme « qui porte des valeurs ». Celui qui se « reconnaît pleinement dans ses valeurs, encore aujourd’hui », ne s’attendait pourtant pas à être appelé pour sauver le soldat Fillon.

Jusque-là, il était chargé notamment de s’occuper de la trésorerie de campagne. Le candidat des Républicains l’a appelé vendredi à 20h. « L’urgence est de remobiliser notre famille politique autour de François Fillon », argumentait Vincent Chriqui dimanche dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Il a donc accepté sans trop sourciller, posant toutefois une condition : garder sa mission d’élu local.

