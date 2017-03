Lyon

POLITIQUE Quatre jours après avoir lancé un appel à parrainer Alain Juppé, le député rhodanien souhaite introniser François Baroin, figure de «la nouvelle génération politique»...

Le député (LR) du Rhône Georges Fenech appelle à soutenir François Baroin à la Présidentielle. - BERTRAND GUAY / AFP

Caroline Girardon

Député Les Républicains de la 11ème circonscription du Rhône, Georges Fenech appelle désormais à soutenir François Baroin lors du premier tour de la Présidentielle. Quatre jours après avoir lancé un appel à parrainer Alain Juppé, qui ne se lancera pas dans la course à l’Elysée, l’élu a fait volte-face.

Retrouvez mon communiqué de presse pour un sursaut républicain cc.@afpfr @francoisbaroin pic.twitter.com/FlMhaHtg3c — Georges FENECH (@GeorgesFENECH) March 6, 2017

Fenech député #LR change pour la 3eme fois son appel à parrainer...C'est vrai qu'on annonce du vent, les girouettes vont tourbillonner — gerbert rambaud (@GerbertRambaud) March 6, 2017

Pourquoi avoir annoncé ce matin que vous souhaitiez la candidature de François Baroin ?

La famille des Républicains est aujourd’hui prise en otage par François Fillon, qui est à la fois candidat et justiciable, ayant renié sa parole publique. Il faut que nous sortions de l’impossible et introuvable plan B auquel se refuse catégoriquement François Fillon. Et pour sortir de cette impasse, la seule solution possible est de revenir à l’esprit des institutions de la 5ème République. Il faut présenter un nouveau candidat qui soit en mesure de se qualifier pour le second tour et de battre François Fillon et les candidats de gauche.

>> A lire aussi : VIDEO. Georges Fenech lance une pétition pour remplacer François Fillon

Pourquoi avoir choisi François Baroin et non, une autre personne ?

C’est un homme d’expérience. Il a été au gouvernement plusieurs fois, notamment en tant que ministre de l’Economie. François Baroin est un humaniste, porteur d’espoir et prêt à prendre ses responsabilités. Il incarne la nouvelle génération des hommes politiques. Pour moi, il est une belle figure du paysage politique français et il a toutes les qualités requises pour se présenter.

A Lyon, ce matin, vos camarades Républicains ont lancé un comité de soutien à François Fillon. Que vous inspire leur démarche ?

J’appelle mes amis du Rhône à prendre leurs responsabilités. Je ne les blâme pas, mais leur mauvais choix risque de faire perdre à la droite l’élection présidentielle, mais aussi les élections législatives. Et je ne me résigne pas à une défaite inéluctable. J’en appelle donc au sursaut et au courage.

Mots-clés :