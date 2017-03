Lyon

INTEMPERIES « Météo France » a placé onze départements en vigilance orange jusqu’à samedi midi…

De fortes rafales de vent sont attendues en Auvergne Rhône-Alpes jusqu'à samedi midi. Illustration. - MIGUEL RIOPA / AFP

Des rafales localement très violentes et de la neige collante. Météo France a placé onze départements en vigilance orange à compter de ce vendredi 14 heures et jusqu’à samedi midi, en raison des fortes bourrasques de vent du Sud et des flocons qui y sont attendus.

Dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire, des rafales de 90 à 110 km/sont prévues, « parfois localement plus », selon Météo France, « non seulement sur le relief, mais également en région de plaine en aval du Vivarais (est de la Haute Loire) et du Pilat, impactant l’agglomération de Saint-Etienne, la vallée du Gier et le sud du département du Rhône ».

#HauteLoire Météo-France a placé le département en Vigilance Orange pour fort vent. Respecter les consignes.https://t.co/KUnaFOld1B pic.twitter.com/4kRLkBUFKe — Préfet Haute-Loire (@Prefet43) March 3, 2017

Des grosses chutes de neige au sud du Massif central

Sur les monts du Forez, du Beaujolais, les vents devraient également être forts et dépasser les 100 km/h. Les rafales seront un peu moins violentes en plaine, mais atteindront tout de même 80 à 100 km/h, temporairement davantage, sur le val d’Allier, la plaine du Forez et le val de Saône, agglomération lyonnaise incluse, ajoute Météo France.

Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera autour de la basse Vallée du Rhône et du Var de subir ces bourrasques, avec des rafales de 110 à 130 km/h prévues sur les côtes, et de 100 à 120 km/h aux alentours.

Prenez vos précautions

Au Sud du Massif Central, le Cantal, l’Aveyron et le Tarn ont également été placés en vigilance ce vendredi à la mi-journée par Météo France. Sur ces départements, en fin de nuit, des chutes de neige lourde et collante sont attendues, même à très basse altitude.

Les quantités pourront atteindre 10 à 20 cm au-dessus de 500 m, localement 30 cm, avec des intensités horaires de 5 à 10 cm/heure.

Par mesure de précaution, il est conseillé d’éviter les déplacements sur cette période dans les secteurs concernés, de prendre garde aux chutes d’arbres et d’objets, de ne surtout pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent.

